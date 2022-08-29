​​​​​​​بدرجة تقدير.. تكريم 10 مشاركين في معرض للفن التشكيلي أقيم بمدينة الحسكة

تحت شعار "مبدعات يصنعن الإصرار والتحدي"، افتتحت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة بالتنسيق مع لجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة، اليوم الإثنين، معرضاً للفن التشكيلي في مركز الهلال الذهبي بالحسكة، وذلك في خطوة لصقل مواهب المرأة الشابة والأطفال.

فعاليات المعرض الذي استمر يوماً واحداً، بدأت بقص شريط الافتتاح من قبل غزالة داوود والدة الشهيدين بنكين وهوزان، بمشاركة من المتدربين وذويهم، وأعضاء وعضوات مركز الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة.

ثم ألقيت كلمة الافتتاح من قبل الإدارية في حركة الهلال الذهبي ياسمين خليل، قالت في مستهلها: "نهنئ افتتاح المعرض على جميع المشاركين الذين تلقوا التدريب، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في المرحلة الثانية التي تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى".

وأشارت ياسمين خليل إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، قائلة: "تهدد وتهاجم دولة الاحتلال التركي مناطقنا، غايتها من ذلك محو ثقافتنا، ولكن سنقف أمام كل تلك الهجمات وسنرفع مستوى أطفالنا الثقافي والفكري، لمحاربة الاحتلال".

بدورها، أكدت الناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، على مقاومة المرأة ضد الاحتلال، قائلة: "تسعى دولة الاحتلال التركي، بكل جهودها إلى استهداف نسائنا وأطفالنا؛ لكن مهما حاولت فإنها لن تنال من مقاومتنا وسنصعد من وتيرة نضالنا بثقافتنا وعلمنا وسنواجه كافة أشكال الاحتلال".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم توزيع شهادات تقدير على المتدربين المشاركين في المعرض من قبل الفنانة التشكيلية والمدربة في حركة الهلال الذهبي، جاندا عبد القادر، التي تحدثت لوكالتنا على هامش المعرض عن سبب إقامة مثل هذا المعرض، قائلة: "افتتحنا هذا المعرض، لدعم وصقل مواهب المرأة الشابة والأطفال".

وأضافت: "اليوم، تم تكريم 10 فنانين بدرجة تقدير بعد 9 أشهر من تدريبهم على خامة الرصاص والخشب".

(ن م/ي م)

ANHA