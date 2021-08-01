​​​​​​​بدران جيا كرد: هناك أطراف تسعى لتحويل علاقاتها إلى رسمية مع الإدارة الذاتية

جاء حديث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، في اجتماع عقده للجالية الكردية في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمبادرة من منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي في ألمانيا.

وقال جيا كرد إن علاقات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تطور ملحوظ مع الإدارة الاميركية الجديدة والكثير من الدول الأوروبية، وإن هذه الأطراف باتت تتعامل مع الإدارة بشكل مباشر وتسعى لتحويلها إلى علاقات رسمية في المنطقة في الكثير من القضايا المشتركة وأهمها ترسيخ الأمن والاستقرار ومستقبل البلاد.

وركز جيا كرد على الأوضاع السياسية والميدانية في شمال وشرق سـوريا، وخاصة المناطق المحتلة من قبل تركيا والجرائم التي ترتكبها هناك، منوهاً إلى ضرورة أن تلعب الجالية الكردية دورها في فضح هذه الجرائم في أوروبا.

تركيا تضع الكرد في دائرة استهدافها

وفي سياق حديثه، تطرق جيا كرد إلى دور تركيا القذر في المنطقة بالقول "أهداف الدولة التركية لم تعد خافية على أحد، الجميع بات يعلم أنها تضع الشعب الكردي أو أي مشروع ديمقراطي يقوده في الشرق الأوسط في دائرة استهدافها".

مبيناً أن "القضية أكبر من أن يتم التعامل معها بشكل سطحي على أساس صراع بين طرفين فقط، هذا الصراع تاريخي ويستهدف الوجود الكردي قبل أي شيء آخر".

يجب الوقوف في وجه مخططات تركيا

وحث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، على ضرورة الوقوف في وجه مخططات الدولة التركية، مشدداً على أن ذلك "مهم لكل كردي وطني في العالم".

ومضى في حديثه قائلاً "هناك بعض الأطراف الكردستانية غامضة في تعاملها مع الإدارة الذاتية وتطبّع علاقاتها مع أطراف أخرى معادية للكرد، هذه السياسة لا تخدم الكرد في أي مكان".

مضيفاً بقوله "علينا التعامل بشفافية مع الخطوط الحمراء للشعب الكردي، وهذه الخطوط واضحة للجميع ولا يمكن لأي طرف كردي في الوقت الحالي التعامل مع الدولة التركية على أساس أنها دولة صديقة بينما تقوم هي بمحو وجود الكرد في عفرين وسري كانيه وكري سبي وفي مناطق أخرى".

واختتم حديثه بالإشارة إلى مساعي الإدارة الذاتية ومحاولاتها المستمرة في تقديم الأفضل لأبناء المنطقة، وتطوير إدارة المنطقة، وفي هذا الخصوص طالب بدران جيا كرد أبناء الجالية في ألمانيا بتقديم المساندة بالطرق الممكنة لتطوير هذا المشروع التاريخي لمكونات المنطقة.

(س ر)

ANHA