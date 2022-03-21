​​​​​​​بدران جيا كرد: احتفالنا بنوروز لن يكتمل إلا بتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي

بارك نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، نوروز على القائد عبد الله أوجلان وعلى عموم شعوب المنطقة، خلال احتفالية الدرباسية التي تقام في قرية جول بستان.

واستذكر جيا كرد في شخص الشهيد مظلوم دوغان جميع شهداء الحرية، وقال: "سنجعل من نوروز 2022 نوروز حرية القائد أوجلان الجسدية، الذي أحيا نوروز بمقاومة 50 عاماً".

مشيراً إلى أن القائد أوجلان خطا أول خطوة عام 1973 في إشعال نار نوروز المقاومة والنضال، وقال: "القائد أوجلان منح روح جديدة لميلاد نوروز الحرية".

'حان الوقت لتحيي الشعوب النوروز مع القائد أوجلان'

بدران جيا كرد أوضح أن الشعوب التي تسعى وراء تحقيق حريتها لم تعد تقبل بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لافتاً إلى أن "الوقت قد حان لتحيي الشعوب نوروز مع القائد عبد الله أوجلان".

ونوّه جيا كرد إلى أنه سوف يُحتفل بعيد نوروز في العام القادم بتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي، قائلاً "احتفالنا لن يكتمل إلا بتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي من مرتزقة دولة الاحتلال التركي".

وقال: "نحيي نوروز عام 2022 في ظل اندلاع الحرب العالمية الثالثة التي تنتهج كافة الأساليب والطرق لتحقيق مصالح الرأسمالية على حساب شعوب المنطقة، والتي تسبّبت بتشريد آلاف الناس وتدمير منازلهم، وكانت سبباً في تدمير مدن كاملة".

وتابع "هذه الحرب بلا شك سوف تؤثر على مناطقنا، لكن نحن في الإدارة الذاتية نعمل على أساس حماية مناطقنا من نتائجها، وعلى أساس كيفية الخروج منها بأقل الخسائر والاستفادة منها في تحقيق الحرية والديمقراطية لشعوبنا"، مضيفاً "أعداء الكرد، كتركيا وحلفائها، يعملون على ضرب المكتسبات التي حققتها ثورة روج آفا وتجربتها الديمقراطية، لذا يعملون على مهاجمة أجزاء متفرقة في كردستان".

ولفت إلى أن تركيا تلفظ أنفاسها الأخيرة، لذا تقوم بمهاجمة مناطق الدفاع المشروع، وتشن الهجمات بشكل مستمر على مناطق روج آفا وترتكب فيها المجازر.

'ما تحتاجه مناطقنا الآن هو توحيد الصف'

وأكد جيا كرد أن ما تحتاجه مناطقنا الآن، هو توحيد الصف وكلمة الأحزاب السياسية وشعوب المنطقة، لتكون قادرة على مواكبة التطورات التي تحصل دون أن تتأثر.

مطالباً جميع القوى الدولية والإقليمية والدولية بتوضيح موقفها تجاه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في روج آفا وفي مناطق الدفاع المشروع.

وطالب جيا كرد أيضاً حكومة دمشق بمراجعة نفسها وسياساتها، وعدم بناء آمالها على التطبيع الذي أجرته بعض الدول العربية معها، وقال: "لا يمكن أن تعود المنطقة إلى ما قبل عام 2011"، وأضاف "لا نقبل بسوريا قبل 2011، يجب أن تحقق جميع شعوب المنطقة ومكوناتها حريتها في سوريا جديدة لا مركزية وديمقراطية".

وفي ختام حديثه، قال جيا كرد إن الحرية التي تحلم بها الشعوب باتت قريبة، وسوف نعيشها في عفرين وسري كانيه وكري سبي.

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة كلش، كلمة هنأت فيها نوروز على عموم شعب المنطقة.

هذا وتستمر الاحتفالية بعروض فنية من قبل الفرق المشاركة في الاحتفالية.

(س ر)

ANHA