​​​​​​​بدران حمو: سياسة PDK تخدم الاحتلال والتاريخ لا يرحم أحداً

في الـ 26 من تموز المنصرم، تعرضت مجموعة من قوات الدفاع الشعبي لهجوم غادر من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في قرية بيخم التابعة لناحية خليفان في باشور كردستان، ومازال مصيرهم مجهولاً.

وقال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بدران حمو لوكالتنا" الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية يلتقون مع بعضهم البعض من الناحية الفكرية والذهنية لأجل مصالحهم، ويعتبرون أن حركة التحرر الكردستانية تشكل خطراً عليهم وعلى مصالحهم".

وتطرق حمو إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من شهر نيسان من العام الجاري، والمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا ضد هذه الهجمات.

وأضاف حمو "نتيجة المقاومة التي أبداها مقاتلو الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ضد الاحتلال التركي، لجأت الدولة التركية إلى الحزب الديمقراطي لدعمها لاحتلال المناطق التي تتواجد فيها قوات الكريلا، وهذا خطر على وجود الشعب الكردستاني".

وعن استشهاد 5 مقاتلين من قوات البيشمركة، قال حمو "هذا الهجوم كان من أحد مخططات الدولة التركية لخلق الفتن وافتعال الاقتتال الكردي مرة أخرى".

'الهجوم الغادر يشكل خطراً على الأمة الكردية'

وأوضح بدران حمو بأن الهجوم الغادر الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مجموعة من قوات الكريلا يشكل خطراً على الأمة الكردية، "لأن هذه الأفعال لن تخدم مصلحة الكرد وكردستان بل تخدم أعداء الكرد وعلى رأسهم تركيا".

وطالب حمو الحزب الديمقراطي الكشف عن مصير مجموعة من قوات الكريلا.

وطالب عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو في نهاية حديثه الحزب الديمقراطي الكردستاني ألا ينجرّ إلى سياسات الدولة التركية والتسبب باقتتال داخلي ، كما ودعا " كل الغيورين على كردستان بالعمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردستاني لإثبات الوجود فالتاريخ لن يرحم أحداً".

(ك)

ANHA