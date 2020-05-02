​​​​​​​بدر الزيادي: الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة لتكون حكومة محاصصة

وقال بدر الزيادي في تصريح لوكالة السومرية نيوز العراقية إن الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وتم حسم المرشحين"، مبينا أن "الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة".

واضاف إن "هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها".

وأوضح أنه "في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات".

وأكد أن الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق".

وتابع بدر الزيادي "البرلمان سيحدّد منتصف الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على الكابينة"، لافتا إلى أن الأمور حتى الآن تبشر بخير، خصوصا مع حصول الكتل السياسية على حصصها، ما يعني أنها ستمرّر الحكومة ولن تعترض عليها.

وقال النائب بدر الزيادي" الأمر غير محسوم، فمن غير المستبعد أن تتراجع كتل عن التصويت بسبب بعض المرشحين، ويجوز لجهات أخرى، في حال لم يمرَّر وزراؤها، أن تنسحب، الوضع ليس سهلا، ولا توجد ضمانات حاسمة لتمرير الكابينة".

هذا وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لعرض الكاظمي حكومته على البرلمان للحصول على ثقته، في التاسع من الشهر الجاري، وفقا لنص الدستور العراقي، الذي منح رئيس الوزراء المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل حكومته.

(آ س)