​​​​​​​بضربة شمس فقدان شابة لحياتها

مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من بلدان العالم، بما فيها مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت الإصابات بضربات الشمس.

وفي مقاطعة الحسكة، فقدت الشابة خديجة محمد كنبهر (20 عاماً)، من أهالي قرية أم الكيف في الريف الغربي لناحية تل تمر حياتها، نتيجة إصابتها بضربة شمس ظهر أمس، أثناء تعرضها المباشر لأشعة الشمس.

ويحذر الأطباء من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (الأشدّ حرارة)، وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن.

وتحدث ضربة الشمس عند عجز الجسم عن التكيف بشكل جيد مع درجات الحرارة العالية، حيث يبّرد الجسم نفسه عن طريق التعرق الذي يتبخر فتقل درجة حرارة الجسم. وعندما تكون الحرارة عالية، يحدث خلل في آلية التبريد هذه بحيث لا تعمل بشكل جيد، ويخسر الجسم مكوناته من السوائل والأملاح.

(م ح)

ANHA