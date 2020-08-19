​​​​​​​بدعوة رسمية...الكاظمي يصل إلى واشنطن

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غادر أمس الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي خلال الزيارة، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، بحسب بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء.

ومن المفترض أن يبحث الكاظمي المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين فضلًا عن العلاقات الثنائية.

(ش ع)