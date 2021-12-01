​​​​​​​بدعوة رسمية.. وفد نسائي من شمال وشرق سوريا يزور إقليم الباسك

وكان وفد نسائي من شمال وشرق سوريا قد وصل إلى إقليم الباسك، بدعوة رسمية من برلمان الإقليم، ومنظمة ""Suargi ومنظمة غير حكومية، ومن بلدية دورانكو، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لمؤتمر ستار.

وضم الوفد النسائي كلاً من الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، روضة حسن، وعضوة اللجنة الدبلوماسية في مؤتمر ستار، منال محمد، وعضوة لجنة الأدب في روج آفا، ناريمان عفدكي.

وكان في استقباله كل من رئيسة بلدية دورانكو، إيما جاراستاتكسو، ونائب العمدة، جوليان ريوس، وعمدة أوتكسانديو إيجويتز جارمنديا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعيات.

وأمس الثلاثاء، التقى الوفد النسائي الزائر إقليم الباسك مجلس مدينة دورانكو، ودارت النقاشات حول منجزات إقليم الباسك وما حققه بعد انتهاء الحرب. كما قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن لإقليم الجزيرة، روضة حسن، إن "شعب إقليم الباسك استطاع بناء منطقته بعد الحرب، وهو يعطي الحافز لأهالي شمال وشرق سوريا ليعيدوا بناءها بعد الحرب التي عاشتها المنطقة".

وأضافت "نحن نكتب تاريخ منطقتنا اليوم، بعد تعرضها للكثير من الهجمات من قبل المجموعات الطامعة في أرضنا ومنطقتنا، نحن نكتبها للأجيال اللاحقة"، مشددة على أهمية الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، وضرورة التضامن مع الشعوب الأخرى.

فيما قالت رئيسة بلدية دورانكو، إيما جارستاتكسو "بعد عشر سنوات من الحرب أنتم أيضاً تكافحون من أجل نيل كافة الشعوب لحقوقها، وتركزون على حماية النساء والأقليات".

وكان إقليم الباسك الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد وقّع اتفاقية تعاون، عام 2017، مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وسبق أن زار وفد نسائي من الباسك عام 2019 شمال وشرق سوريا، للاطلاع على آخر التطورات الحاصلة، وخصوصاً فيما يخص حقوق النساء.

(س ع/ي م)