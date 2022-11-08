​​​​​​​بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الإيطالية.. وفد هيئة الصحة في الإدارة الذاتية يزور إيطاليا

بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الإيطالية؛ زار وفد من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مسؤولة الصحة العالمية في إقليم توزكانا الإيطالي.

وبحسب الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي ترأس الوفد إلى إيطاليا؛ فإن "هذه الزيارة هي الأولى لهيئة الصحة إلى الدول الأوروبية لشرح الواقع الصحي في المنطقة، وقد جاءت بدعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، وتم اللقاء مع العديد من المسؤولين في القطاع الصحي بإيطاليا".

وقال الدكتور جوان مصطفى في مداخلة له على فضائية روج آفا إنه "تم اللقاء مع مسؤولة الصحة العالمية في إقليم توزكانا الإيطالي، وتركزت جميع النقاشات حول تطوير القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا، وحول كيفية تطبيق ما تم إنجازه حتى الآن، من مسوّدة النظام الصحي التي تم إعداده في شمال وشرق سوريا".

وأكد مصطفى أن "الوفد الإيطالي أبدى إعجابه بما تم إنجازه من مسوّدة النظام الصحي في شمال وشرق سوريا، وكذلك استعداده لدعم هذا المشروع".

مضيفاً "الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيتم لقاء عدد من المسؤولين لمناقشة جميع الفجوات والثغرات التي يعاني منها القطاع الصحي".

وأردف مصطفى "تم مناقشة ما تعانيه هيئة الصحة من عدم التعامل معها بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية، أو من قبل جهات دولية أخرى تعمل في سوريا بشكل عام، كما تم التركيز على بعض النقاط الرئيسة التي هي من حق المواطن في شمال وشرق سوريا".

واختتم الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حديثه بالقول "سنقوم بزيارة العديد من الدول الأوروبية لإعداد نظام صحي يليق بتضحيات شعبنا في شمال وشرق سوريا، والنقاش معهم حول الواقع الصحي وسبل دعم المنطقة".

(ل م)

ANHA