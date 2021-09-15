​​​​​​​بدعوة من روسيا وفد من مسد والإدارة الذاتية يزور موسكو

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية بعض تفاصيل زيارة الوفد لموسكو، وقال:" بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، قام اليوم وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برئاسة السيدة إلهام أحمد بعقد لقاء مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية برئاسة السيد ميخائيل بكدانوف".

وحول ماتم مناقشته في اللقاء قال المكتب الإعلامي لـ مسد: "واتسم اللقاء بالايجابية وتم التأكيد فيه على الحل السياسي للازمة السورية وفق القرار الاممي ٢٢٥٤ وضرورة مشاركة مسد في العملية السياسية، وتم مناقشة الانتهاكات المستمرة من قبل أنقرة للسيادة السورية".

يذكر أنه سبق وأن التقى وفد من مسد برئاسة، رئيسة المجلس التنفيذي بمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف في سبتمبر من العام الماضي وجاء اللقاء ضمن مساعي مجلس سوريا الديمقراطية لدعوة دولة روسيا الاتحادية بأهمية دعم المعارضة الوطنية الديمقراطية في جهودها لتوحيد الطاقات وضرورة أن تلعب روسيا دورا أساسيا في تعزيز التوجه في سوريا لقبول الحوار والبدء بخطوات جدية نحو الحل السياسي.

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ANHA