​​​​​​​بدأت بسحب قواتها...مسؤول أميركي: واشنطن تتطلع للأردن كمركز ثقل عسكري بديل عن قطر

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لسكاي نيوز عربية، الإثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن "تتطلع إلى الأردن كمركز ثقل عسكري أميركي بديلاً عن قطر".

وجاءت تصريحات المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون والذي رفض الكشف عن اسمه لشبكة سكاي نيوز، على هامش الزيارة الحالية التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن.

وأكد المسؤول في البنتاغون أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية أميركية تقضي بتحييد القوات الأميركية في منطقة الخليج عن دائرة أي مواجهة أو استهداف محتمل من قبل جماعات إيرانية تخريبية.

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ترغب في أن يؤدي الأردن دوراً داعماً للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان نهاية الشهر المقبل، من خلال احتضان برامج تدريب خاصة للقوات الأفغانية وتحديداً سلاح الجو الأفغاني.

وفي هذا الإطار، اعترف المسؤول الأميركي بأن احتمالات نشر طائرات نوعية من سلاح الجو الأفغاني داخل الأراضي الأردنية هو من ضمن المراجعات المستقبلية التي ينظر فيها القادة العسكريون الأميركيون.

وكشف المسؤول أن الجيش الأميركي أغلق مجموعة قواعد وتسهيلات عسكرية أميركية في قطر، خصوصاً تلك التي كانت تضم مستودعات سلاح ثقيل، وجرى نقلها إلى الأردن.

واعتبر أن الخطوة جاءت بعد دراسات واسعة أجرتها القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، لإعادة انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بطلب من البيت الأبيض، ضمن استراتيجية التركيز أكثر على منطقة المحيط الهادئ ومواجهة النفوذ الصيني.

وقال المسؤول، غير المخول له الحديث علناً عن هذا الموضوع، إن القوات الأميركية تخلت عن قاعدة "السيلية" ومنشأتين عسكريتين "جنوب السيلية" و"فالكون" داخل قطر، والتي استضافت أكثر من 200 ألف جندي أميركي منذ بدء العمليات الحربية في أفغانستان نهاية عام 2001.

(ي ح)