اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2672، الذي يقضي بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" ستة أشهر.

وكانت كل الأنظار مصوبة على روسيا التي امتنعت في الماضي عن التصويت، أو استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات تسليم المساعدات عبر الحدود، وسعت طويلاً إلى أن تستبدل بالمساعدات الإنسانية التي تعبر الحدود التركية إلى شمال غربي إدلب، قوافل من المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق عبر خطوط الصراع.

ولطالما جادلت موسكو بأن المساعدات الإنسانية "يجب أن تمر عبر دمشق، وليس عبر الحدود". واستخدمت روسيا والصين -وهما حليفتان لدمشق- حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لتقليص عدد طرق التسليم وحصرها بأن تكون هذه المعابر تحت سيطرة الحكومة وبالتالي تم استثناء معبر تل كوجر الحدودي مع شمال وشرق سوريا من دخول المساعدات الإنسانية، إلا أنه ونتيجة التغيرات السياسية ناقضت روسيا مواقفها السابقة.

وعلى عكس الوثائق السابقة حول آلية المساعدات، لا يحتوي النص الحالي على بند لتمديد تشغيل الممر بعد انتهاء فترة الستة أشهر لمدة ستة أشهر أخرى عند اعتماد القرار ذي الصلة.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع وتيرة التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي بدفع من روسيا، وتتمحور المفاوضات بين الطرفين على فتح المعابر بين الطرفين كخطوة أولية.

(د ع)