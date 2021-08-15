​​​​​​​بدعم من قسد ..التحالف الدولي يعتقل متزعّم كبير لداعش خلال إنزال جوي

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد أفادت بأنه "اعتقلت قوات التحالف الدولي متزعم كبير في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية وإنزال جوي في بلدة محيميدة بالريف الغربي لدير الزور".

المركز أشار أن المرتزق الذي تم اعتقاله ينشط في التخطط للتفجيرات والاغتيالات وتنظيم عمل الخلايا وتنظيم عمليات التواصل فيما بينهم في مناطق شمال وشرق سوريا والحدود العراقية – السورية.

وصادرت القوّات كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات وأسلحة ومستندات كانت بحوزة المرتزق.

المركز الإعلامي أكد أن وحدات مكافحة الإرهاب في قوّات سوريا الديمقراطية قدمت الدعم والمساندة الأمنية لنجاح العملية.

(سـ)