​​​​​​​بدعم من الجمعيات القطرية والكويتية.. الاحتلال التركي يبني مشفى للمستوطنين في عفرين المحتلة

في إطار التغيير الديمغرافي الذي تحدثه دولة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت سلطات الاحتلال على بناء مشفى للمستوطنين، بدعم مباشر من الجمعيات القطرية والكويتية تحت اسم مشفى "المنار"، وذلك على أرض تعود ملكيتها إلى أحد المواطنين من أهالي مدينة عفرين، بالقرب من أوتوستراد الفيلات في مركز مدينة عفرين المحتلة.

يذكر أن المنظمات القطرية والكويتية، تشرف على تمويل المشاريع الاستيطانية، وتوطين المستوطنين التركمان والشيشان والإيغور، ضمن تلك الوحدات الاستيطانية، وذلك بهدف محو تاريخ المدينة وتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي.

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ANHA