​​​​​​​بدء وصول المشاركين في المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا

يتوافد في هذه الأثناء، العشرات من الوفود والشخصيات الممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في شمال وشرق سوريا، ومنظمات ومنصات حقوقية، ومعنية بالبيئة، إلى جانب وفود من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى صالة سردم الثقافية في مدينة الحسكة، للمشاركة في المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا.

وتنظّم هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، بمشاركة جامعة روج آفا ومركز الفرات للدراسات، المنتدى الذي يحمل اسم "المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا"، حول واقع المياه الحالي في شمال وشرق سوريا، وما تشهده من ظروف شحّ مصادر المياه وخضوعها للإرادة السياسية للدول المتحكمة بمنابعها.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى بكلمة افتتاحية للجنة التحضيرية، يلقيها الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، سليمان عرب، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، حسب برنامج المنتدى.

ويتضمن البرنامج عدة فعاليات ونشاطات إلى جانب 5 جلسات رئيسة، خلال يومين متواصلين، تتضمن كل منها 4 محاور رئيسة، من قبل مندوبين ومختصين في الشؤون المائية والأمن المائي والبيئة والاقتصاد.

(أ م)

ANHA