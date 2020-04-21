​​​​​​​بدء توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة في إقليم الفرات

وأصدر المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا؛ بياناً في وقتٍ سابق أكد فيه التحضير لتوزيع السلل الغذائية على بعض الأسر الفقيرة في جميع المقاطعات والإدارات الذاتية، بالتزامن مع حظر التجوال الذي أعلنته الإدارة في الـ23 من آذار/مارس الماضي منعاً لظهور فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من تضارب أرقام الأسر المحتاجة التي رفعتها مجالس الأحياء "الكومينات" لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل مقارنةً بعدد سكان الإقليم خلال الأسبوع الماضي، توصلت الهيئة إلى إدراج 1700 أسرة ضمن اللائحة التي ستستلم السلل، وهي أسر بحاجة ماسة للمساعدات.

وتتضمن السلل الغذائية التي بدأت الهيئة بتوزيعها عن طريق لجان تابعة لها في البلدات ضمن الإقليم، صباح اليوم الثلاثاء مواد غذائية ومنظفات.

وستوزع الدفعة الأولى من المساعدات على المحتاجين في ناحية شيران، وهي 200 سلة غذائية، وبلدة طاشلوك 80 سلة غذائية، بالإضافة إلى بلدتي الرمالة 80 سلة غذائية، والقادرية 80 سلة غذائية جنوب غربي الإقليم.

وتستمر عملية توزيع المساعدات يوم غد الأربعاء لتشمل 5 بلدات أخرى وهي القناية، بلك، تل غزال، بندر، والجلبية، فيما تستلم الأسر في مدينة كوباني المساعدات يوم الخميس.

وتدخل مناطق شمال وشرق سوريا الأسبوع الخامس من حظر التجوال، الذي استثنى بعض من القطاعات الخدمية، في ظل تفشي الفيروس في عدد من الدول المجاورة.

(د أ- ز س/ج)

ANHA