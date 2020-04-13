​​​​​​​بدء صيانة الحصادات ومطالب من أصحابها للجهات المعنية

تعدّ الزراعة مصدر دخل أساسي للأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا, ومع اقتراب موعد الحصاد لهذا العام، بدأ المزارعون وأصحاب الحصادات في هذه المناطق بصيانة وتجهيز الحصادات والآليات.

وكانت الإدارة الذاتية قد استثنت أصحاب الحصادات والمزارعين من قرار الحظر الذي فرضته على مناطق شمال وشرق سوريا كإجراء احترازي وقائي من وباء كورونا الذي انتشر في أرجاء العالم.

حيث باشر أصحاب الحصادات الزراعية بإجراءات الصيانة الدورية السنوية لحصاداتهم من أجل استقبال موسم الحصاد.

وحول موضوع صعوبة عملية الصيانة في فترة حظر التجوال وتأمين القطع اللازمة، استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء أصحاب الحصادات الذين يشتكون من ارتفاع أسعار قطع التبديل وعدم توفرها في فترة الحظر.

المواطن عبيد مجول داوود قال "عندما نذهب لشراء القطع فإن أصحاب المحال يتحكمون بنا في فترة الحظر, ويبيعوننا بأسعار باهظة, حيث يحسبونها بالدولار واليورو".

وأضاف عبيد " يجب على الجهات المعنية فتح جميع المحال الصناعية, لأن فتح محل واحد سوف يحدث أزمة وكذلك يؤدي إلى التحكم في أسعار القطع وارتفاعها".

كما طالب عبيد الجهات المعنية بمساعدتهم وتقديم مادة المازوت, وتسهيل المرور على الطرقات والحواجز للدخول إلى المدينة.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار رئيس غرفة الصناعة في مقاطعة الحسكة عبدالرحيم عثمان، الذي قال في مستهل حديثه "مع اقتراب موسم الحصاد اتخذنا قراراً بخصوص أصحاب الحصادات حيث سمحنا بفتح محال متخصصة في مجال تغيير قطع الحصادات والجرارات وتصليحها في فترة منع التجوال في مدينة الحسكة ".

ونوه عبدالرحيم, "قمنا بالكثير من التسهيلات لأصحاب الحصادات والجرارات من خلال التنسيق مع قوى الأمن الداخلي و تقديم مهمات رسمية تسمح لهم بالمرور على الحواجز.

وأضاف عبدالرحيم, إننا نقوم بجولات على المحال الصناعية ونقوم بمخالفة الصناعيين على رفع الأسعار, واحتكار قطع الغيار.

وأشار عبدالرحيم الى أنه في العام الماضي احترقت مساحات واسعة من أراضي المزارعين, وهذا الحريق تسبب في خسائر فادحة لهم, وأنهم كغرفة الصناعة في مقاطعة الحسكة يساعدون هؤلاء المزارعين قدر المستطاع في تخفيض أسعار قطع التبديل وتوفير مادة المازوت لهم في أسرع وقت ممكن.

وطالب عبدالرحيم في ختام حديثه أصحاب المركبات والحصادات بمراجعة غرفة الصناعة في حال عدم التزام المحال الصناعية بأسعار القطع.

(سـ)

ANHA