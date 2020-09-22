​​​​​​​بدء موسم زراعة الخضروات الشتوية والخريفية في شمال وشرق سوريا

يقوم المزارعون في شمال وشرق سوريا بزراعة الخضروات الربيعية والصيفية والخريفية، بحسب مواسمها، لضخ منتوجاتهم إلى الأسواق المحلية، ما يخفض تكاليف الاستيراد من الخارج، وتوفر أنواعًا مختلفة من الخضروات للمواطنين بأسعار تتناسب مع دخلهم اليومي.

وفي منتصف شهر أيلول من كل عام، يباشر بها مزارعو الخضروات الخريفية والشتوية، وتعتبر ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو واحدة من المناطق التي تعرف بزراعة الخضروات بكافة أنواعها، وقد ازدهرت بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة، نظرًا لتشجيع الإدارة الذاتية للمزارعين والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.

هذا وتجاوزت المساحة المزروعة في ناحية تربه سبيه بالخضروات الـ 5 آلاف دونم، بحسب المزارعين.

عبد العزيز حاج بدران من مزارعي الخضروات في بلدة حلوة التابعة لناحية تربه سبيه، أشار إلى أنه قام بزراعة الخضروات الخريفية من" سلق وشوندر سكري، وسبانخ، وفجل، والجزر والخس والملفوف"، لضخ منتوجه إلى الأسواق.

وبيّن عبد العزيز حاج بدران أنهم يواجهون صعوبات في التوسع في مشاريعهم الزراعية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية.

فيما طالب أيضًا المؤسسات المعنية بالزراعة، تقديم المساعدة لهم، وتشجيعهم عبر توفير المستلزمات الضرورية للزراعة بأسعار مخفضة.

هذا وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أكدت وعبر هيئة الاقتصاد والزراعة على دعمها للمشاريع الزراعية، وفق مبدأ الاعتماد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي في توفير الاحتياجات.

(سـ)

ANHA