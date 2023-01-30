​​​​​​​بدء حملة التواقيع لرفع العزلة في الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء- تم التحديث  

بدأت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في حلب بحملة جمع التواقيع؛ للمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، اليوم الإثنين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بمشاركة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

حيث شُكلت لجان في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تقوم بزيارة الكومينات ومنازل الأهالي لشرح أهداف الحملة وجمع التواقيع.

مقاطعة الشهباء

بدأ مجلسي مقاطعتي عفرين والشهباء بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية بحملة جمع التواقيع، من خلال نصب خيمة في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، اليوم الإثنين.

وتردد العشرات من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء والنازحين إليها، إلى الخيمة للتوقيع.

قال عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، فؤاد حسن، في حديث لوكالتنا "لن نكل أو نمل وسنخرج إلى الساحات وأصواتنا دائماً ستعلى وننادي بحرية القائد أوجلان".

من جانبها دعت عضوة مجلس ناحية أحداث، رانيا حسن المنظمات الإنسانية والحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية للقيام بواجبها حيال القائد أوجلان، وقالت "سنبقى في الشوارع ونطالب بحريته الجسدية".

هذا وستستمر حملة جمع التواقيع في كافة نواحي مقاطعة الشهباء.

وبعد الانتهاء من جمع التواقيع على مستوى قرى وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا، سيتم تسليم وثيقة التواقيع للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان وبدورها ستقوم برفعها للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT).

ومن المقرر أن تستمر الحملة لغاية 15 شباط المقبل، حيث يصادف الذكرى السنوية 24 لاختطاف القائد عبد الله أوجلان في عام 1999 بعد مؤامرة دولية.

(كروب/ س ر)

ANHA