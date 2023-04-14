بدأت في اليمن اليوم عملية تبادل مئات السجناء بين طرفي النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل تعطي دفعاً للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باتجاه عدن.

وستقلع طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء الجمعة وطائرتان من عدن، وستنقل الطائرات الأربع نحو 320 سجيناً.

وقالت الحكومة اليمنية إنّه سيتم الإفراج الجمعة عن 72 من أسراها، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وسيصل هؤلاء إلى عدن قادمين من صنعاء. وذكر مسؤول "حوثي" أن عملية التبادل ستشمل 250 من أسرى حركة أنصار الله "الحوثي" سيصلون إلى صنعاء آتين من عدن.

وكانت جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية توصلا خلال مفاوضات عقدت في العاصمة السويسرية بيرن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج أنصار الله "الحوثي" عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وستجري عملية تبادل الأسرى على مدار ثلاثة أيام، وتشمل صنعاء والمخا ومأرب وعدن في اليمن، والرياض وأبها في السعودية.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

(م ش)