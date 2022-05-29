​​​​​​​بدء عملية الإحصاء السكاني في المناطق الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة

باشر مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، بالتنسيق مع معلمين ومعلمات من هيئة التربية والتعليم والرؤساء المشتركين للكومينات جمع بيانات السكان في نواحي وبلدات المنطقة الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة من "الهول، وعريشة، والشدادي، وعبدان، ومركدة، والدشيشة".

جاءت عملية إحصاء المنطقة الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة، استكمالاً لعملية الإحصاء السكاني في المقاطعة، بعد انتهاء مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة من عملية إحصاء المناطق الشمالية والغربية للمقاطعة من "الدرباسية، وزركان، وتل تمر" في الـ 24 من أيار/ مايو الجاري.

تجمّع المعلمون والمعلمات، منذ صباح اليوم، في المجمعين التربويين في ناحيتي الشدادي والهول، ليتوزعوا بعدها على الكومينات والبدء بعملية الإحصاء السكاني، على شكل فرق مؤلفة من "معلمين والرؤساء المشتركين للكومينات، بالإضافة إلى مشرفين من المجمعات في النواحي، ومشرفين من مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة".

عن العملية الإحصائية وسيرها، قال الرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، مجيد الحاج علي "بدأنا عملية الإحصاء في مرحلتها الثانية والتي تشمل مقاطعة الحسكة، وتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بدأ المسح بتاريخ 23 أيار الجاري في نواحي الدرباسية وزركان وتل تمر".

وأضاف "اليوم انتقلنا إلى النواحي الجنوبية والشرقية للحسكة وهي الشدادي والعريشة والدشيشة وعبدان ومركدة والهول، ويستمر المسح إلى يوم غد".

وأوضح الرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء، مجيد الحاج علي، الغاية من الإحصاء، قائلاً "إن الغاية هي جمع المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والعائلي والجانب التربوي والاقتصادي وكذلك السكني والصحي، وتوثيقها في الاستمارات، وعليه سوف تتشكل لدينا قاعدة بيانات ليتم فرزها وتحليلها ورسم خطط تنمية محلية من خلالها على مستوى الإقليم".

(كروب/أم)

ANHA