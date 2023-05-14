​​​​​​​بدء التصويت في الانتخابات بباكور كردستان وتركيا

بدأ التصويت للانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة العامة في دورتها الـ 28 في الـ 08:00 من صباح اليوم. حيث من المتوقّع أن يتوجّه 60 مليون و697 ألفاً و843 ناخباً إلى صناديق الاقتراع. وستنتهي عملية التصويت في عموم تركيا في الـ 17:00 من مساء اليوم.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من خلال هوياتهم ووثائقهم الرسميّة التي تحتوي على صورتهم.

أبواب الجمارك

وليتمكّن 3 ملايين و416 ألف و98 ناخباً خارج البلاد من التصويت، فقد بدأت عملية التصويت في 73 دولة و156 ممثليّة خارجيّة في الـ 27 من نيسان المنصرم وانتهت في الـ 9 من أيار الجاري، ويمكن لمن لم يصوّت خلال تلك الفترة المحدّدة التصويت اليوم في بوابات الجمارك.

أصوات الناخبين في الخارج

وصلت صناديق الاقتراع المخصّصة للناخبين خارج البلاد إلى تركيا جويّاً مع الوفود الدبلوماسيّة. حيث جرى إخفاؤها في هيئة الانتخابات الخارجيّة لإحصاء الأصوات اليوم بعد انتهاء عملية التصويت داخل تركيا.

المرشحون، الأحزاب والتحالفات

يترشّح للانتخابات الرئاسيّة التركيّة ثلاثة مرشحين؛ مرشّح تحالف الأمّة؛ كمال كليجدار أوغلو، مرشّح تحالف الجمهور، رجب طيب أردوغان ومرشّح تحالف آتا، سنان أوغان. لكنّ قوائم التصويت ستحتوي أيضاً على صوت محرم إينجا الذي تراجع عن الترشّح في الـ 11 من أيار الجاري.

فيما يخوض الانتخابات البرلمانيّة 24 حزباً سياسيّاً و151 مرشّحاً مستقلّاً. حيث يخوض عددٌ من الأحزاب هذه الانتخابات عبر تحالفاتٍ مختلفة كـ "تحالف الكدح والحريّة"، "تحالف الأمة"، "تحالف آتا"، "تحالف الجمهور"، "تحالف اتحاد القوى الاشتراكيّة".

(ر)