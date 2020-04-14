​​​​​​​بدء المرحلة الثانية من حملة التعقيم في ديرك

بدأت بلدية الشعب صباح اليوم بالحملة واستخدمت صهاريج المياه لتعقيم سوق المدينة وشوارعها الفرعية بمادة نورماديد.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك فرمز حمو أفاد أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت بعد الانتهاء من تعقيم المؤسسات.

وقال حمو إنها تأخرت نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأضاف" الكمية المخصصة لناحية ديرك من مادة التعقيم نورماديد 15 لتر، وتضاف إليها 3 آلاف لتر من المياه".

هذا وكانت المرحلة الأولى من حملة التعقيم في ناحية ديرك قد بدأت في الـ 25 من شهر آذار الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة الذاتية في كافة إداراتها ومؤسساتها درءاً لظهور فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

وتأتي الحملة تزامناً مع تمديد حظر التجوال الذي تطبقه الإدارة الذاتية في مناطقها منذ الـ23 من شهر آذار الماضي.

(كروب/س و)

ANHA