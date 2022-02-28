​​​​​​​بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ووزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم

ومع وصول وفدها المفاوض إلى الحدود البيلاروسية، اليوم الإثنين، وبدء الاجتماع مع نظيره الروسي من أجل التفاوض وبحث التهدئة بين البلدين، أكدت الرئاسة الأوكرانية أن الهدف الأول هو وقف الأعمال القتالية الروسية.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن الهدف الرئيس للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فوراً، وسحب القوات الروسية من البلاد.

ويقود وفد كييف وزير الدفاع اليكسي رزنيكوف، كما يرافقه المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك.

في المقابل، قال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين، فلاديمير مدينسكي، الإثنين، إن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.

وأوضح للتلفزيون الروسي "كلما طال النزاع لساعة إضافية، كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين". ومن المفترض أن تجرى مفاوضات في بيلاروس قرب الحدود الأوكرانية.

وبالتزامن مع ذلك يعقد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين اجتماعاً طارئاً لوزراء دفاع دول الاتحاد، لبحث التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، بحسب وكالة تاس الروسية.

وكتب بوريل على تويتر: "أعقد اليوم اجتماعاً لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالهجوم الروسي غير المبرر".

ووفقاً له، سيناقش الوزراء احتياجات أوكرانيا. وقال: "سنناقش المزيد من الاحتياجات العاجلة وننسق مساعدتنا من خلال غرفة تبادل معلومات يديرها المقر العسكري للاتحاد الأوروبي".

(م ش)