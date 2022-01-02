​​​​​​​بدء الاستشارة الوطنية بشكل تجريبي في تونس

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/ يناير حتى 20 آذار / مارس من السنة الجارية، بحسب موقع الحرة.

ونقل موقع الحرة عن موقع إذاعة "موزاييك إف أم" عن الوزير نزار بن ناجي، قوله إن الاستشارة الوطنية انطلقت لفترة تجريبية تمتد أسبوعين، في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فيما بعد، بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للعموم، بداية من السبت 15 كانون الثاني / يناير الجاري. وستفتح البوابة للعموم في منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري حتى يوم 20 آذار/ مارس المقبل.

ووفق خريطة الطريق التي أعلنها سعيّد، سيجري إعداد تقارير كملخصات لآراء التونسيين، ومن ثم ستنظر لجنة خبراء في الإصلاحات الدستورية لتعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/ يوليو في ذكرى عيد الجمهورية.

وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 تموز/ يوليو الماضي، تدابير استثنائية، وجمّد البرلمان وعلق في 22 أيلول/ سبتمبر معظم مواد الدستور بدعوى وجود خطر داهم على الدولة والتصدي "للفوضى والفساد".

(د ع)