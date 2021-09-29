​​​​​​​بدء اجتماع بوتين وأردوغان.. ملفات عديدة وخلافات كبيرة

وفي بداية الاجتماع، عُقد لقاء بروتوكولي، تحدث فيه بوتين وأردوغان، حيث أشار بوتين إلى استمرار محادثاته مع أردوغان منذ آخر لقاء جمعهما وجهًا لوجه في آذار/ مارس عام 2020.

وتابع: "المحادثات بيننا تواجه صعوبات أحيانًا، لكنها تفضي إلى نتائج نهائية إيجابية، وتعلمت مؤسساتنا المختصة إيجاد حلول وسط تصب في مصلحة كلا الجانبين".

وقصد بوتين بعبارته هذه، وجود العديد من الملفات الخلافية بين روسيا وتركيا منها سوريا، وليبيا وقره باغ وأفغانستان وتتار القرم.

وتطرق بوتين إلى التعاون الروسي التركي في الملفين السوري والتركي.

وعقدت روسيا وتركيا العديد من الصفقات في سوريا والتي تراعي مصالح البلدين على حساب دماء الشعب السوري، وعبر هذه الصفقات ساعدت موسكو حكومة دمشق في استعادة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي خرجت عن سيطرة دمشق منذ عام 2011.

فيما ادعى أردوغان في بداية اللقاء، بأن السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات القائمة بين تركيا وروسيا. وقال "إن الخطوات التي يتخذها البلدان معًا بشأن سوريا لها أهمية كبيرة".

كما أشاد بوتين خلال اللقاء، بالتعاون في المجال الاقتصادي بين روسيا وتركيا.

وتابع الرئيس الروسي: "بطبيعة الحال، هناك العديد من المسائل المتراكمة.. لا يمكن مناقشة كل شيء هاتفيًّا".

وبعد ذلك، بدأ الاجتماع المغلق أمام وسائل الإعلام بين بوتين وأردوغان، حيث لن يشارك أحد سواهما في الاجتماع الذي يرجح أن يخرج بصفقات جديدة بين الطرفين ستظهر ملامحها في وقت قريب.

ويشار إلى أن أردوغان وصل سوتشي الروسية برفقة كل من رئيس الاستخبارات "الميت" هاكان فيدان، ومدير الاتصالات الرئاسية، فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن.

(ش ع)