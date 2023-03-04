​​​​​​​بدء أعمال منتدى المرأة ودورها في هيئة الإدارة المحلية والبيئة

نظمت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا اليوم (4 آذار)، بالتنسيق مع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومركز دراسات جنولوجيا، منتدى المرأة ودورها في هيئة الإدارة المحلية والبيئة على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

ويشارك في المنتدى المنعقد في منتجع شتو الواقع في بلدة توينة بمدينة الحسكة، نحو 150 عضوة من الأحزاب السياسية، والتنظيمات النسائية، وتجمع نساء زنوبيا، واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة إلى عضوات هيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا.

انطلق المنتدى بكلمة افتتاحية، من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية؛ إلهام مطلي، التي رحبت في مستهل حديثها بالمشاركات اللواتي قدمن من كل أرجاء مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأضافت: "نجتمع في وضعٍ استثنائي ووسط ظروف تحيط بشمال وشرق سوريا، حيث الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من الشعب السوري، بالإضافة إلى التهديدات التركية على المنطقة".

وأكدت إلهام مطلي أنه وعلى الرغم من جميع الظروف الراهنة والقاسية التي تحيط بالمرأة والذهنية الذكورية الممتدة منذ عقود، إلا أنه وبفضل نضالها المستمر والأمل المتجدد حققت المرأة خطوات نوعية في تأسيس نظام ديمقراطي.

وذكرت أن الخطوة الأولى هي تهيئة المرأة نفسياً وفكرياً لنفض غبار ما عانته من الظلم والذهنية الذكورية، والعادات والتقاليد عملت على إلغاء حياتها وأقصتها من كامل مفاصل الحياة.

وأكدت ألهام مطلي، أن مجتمع شمال وشرق سوريا مجتمع تنشط فيه حركة التوسع التاريخي والنماء الاجتماعي، التي تقتضي مشاركة المرأة مشاركة فعالة في نظرية البناء والتطور.

ويتضمن المنتدى بحسب برنامجه جلستين، الجلسة الأولى مكونة من أربعة محاور، إذ يتناول المحور الأول من الجلسة الأولى، "الحياة الندية" وتلقيه عضوة مركز جنولوجيا، نوفة علي.

أما المحور الثاني بعنوان "الرئاسة المشتركة بين المفهوم النظري والتطبيق العملي" وتلقيه الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد.

والمحور الثالث يتضمن عرض سنفزيون حول دور المرأة في بلديات العالم، واستناداً إلى أحد الأمثلة العالمية.

في حين يسلط المحور الرابع الضوء على دور المرأة في بلديات الدول الإسلامية، ودور المرأة في البلديات بشمال وشرق سوريا بعد ثورة 19 تموز 2012، وتلقيها الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة استيرا مراد.

أما الجلسة الثانية فتتألف من ثلاثة محاور، المحور الأول بعنوان "علاقة الطبيعة ودورها في الحفاظ على البيئة" وتلقيها رئيسة المكتب الفني في بلدية منبج، آلاء كسمو.

أما المحور الثاني فهو بعنوان "نظام مكاتب المرأة في البلدية وآلية عملها ودور المرأة في أقسام البلدية"، وتلقيها الإدارية مسؤولة مكتب المرأة في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية إقليم الجزيرة جين بكر.

فيما يتمحور المحور الثالث والأخير، حول "استراتيجية عمل المشاريع والمشروع النموذجي، والبلدية النموذجية"، وتديرها نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بيريفان عمر.

هذا وتستمر أعمال المنتدى الذي سيستمر ليوم واحد، بإلقاء كلمة من قبل عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.

(م ح)

ANHA