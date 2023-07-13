​​​​​​​بدء أعمال منتدى على مستوى الشرق الأوسط حول المجازر في ميزوبوتاميا وتأثيرها على النساء

المنتدى نظم بمبادرة من مؤتمر ستار وبالتنسيق مع مجلسي المرأة في كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل، ويشارك فيه أكثر من 60 ممثلة وشخصية سياسية، في قاعة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا.

وحضر المنتدى رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، والناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ) روكسان محمد، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأكاديميات والباحثات وناشطات نسويات من بلدان عدة منها لبنان، وجنوب أفريقيا، والأردن، ومصر، عبر تطبيق الزووم.

سيتم في المنتدى، تسليط الضوء على المذابح والإبادات التي وقعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والربع الأول من القرن العشرين (المرحلة الأخيرة من عهد الإمبراطورية العثمانية)، إلى جانب التركيز على الدور الذي تلعبه المرأة في إعادة بناء العلاقات والعيش المشترك ضمن إطار ديمقراطي.

هذا وبدأت أعمال المنتدى، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار، شيراز حمو، كلمة رحبت خلالها بالحاضرات، وتطرقت إلى أهداف المنتدى بالقول: "لا بد من تسليط الضوء على الحقائق التاريخية من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع العبودي، والمعاهدات التي أُبرمت بحق الشعوب وخاصة بحق الشعب الكردي، بالإضافة إلى ما برز عن معاهدة لوزان وما أعقبه من عقبات".

أضافت شيراز حمو إن المرأة شكّلت الركيزة الأساسية لمشروع الإدارة الذاتية وانضمام كافة المكونات، "لقد أصبحت الثورة محط أنظار العالم بامتلاكها مقومات ومكتسبات لتصبح ثورة التحوّل والتغيير للشرق الأوسط والعالم بأسره".

وحسب اللجنة القائمة على أعمال المنتدى، فإن المنتدى يتكون من 4 محاور رئيسة، هي:

* المحور الأول: حقائق تاريخية للإبادات، تلقيه الأكاديمية والأستاذة في جامعة بغداد، وعضوة استشارية في عدد من المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والثقافية، وناشطة في مجالات البيئة وحقوق المرأة والطفل، فرح صابر.

* المحور الثاني سيكون عن التدخلات الأجنبية بعد عام 1850 في جغرافية الشرق الأوسط، تلقيه مديرة تحرير صحيفة الأهرام وأستاذة الصحافة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، سحر عبد الرحمن.

* المحور الثالث حول نظام الإبادة في ميزوبوتوميا، تلقيه الباحثة في حضارات الشرق القديمة واللغة السريانية ونائبة رئيس حزب الاتحاد السرياني، ليلى لطي.

* المحور الرابع حول دور المرأة في إحياء حسن الجوار، تلقيه رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد.

ومن المزمع أن تختتم أعمال المنتدى بعدد من التوصيات.

(م ح)

ANHA