​​​​​​​بدء أعمال اليوم الثاني من الملتقى الحواري النسوي في حلب

انطلقت أعمال اليوم الثاني من الملتقى الحواري النسوي، المنعقد تحت شعار "المرأة والتحول الديمقراطي في سوريا"، بحضور 55 مندوبة من مختلف المحافظات السورية، بتشكيل ديوان مكون من كل من الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد، والناشطة النسوية، نجوى الطويل، وذلك في كافتيريا طلة حلب الواقع بالقسم الشرق من حي الشيخ مقصود في حلب.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي، ليلى خالد، كلمة ترحيبية أشارت من خلالها إلى أن اللامركزية بشكلها الواضح تعني نقل السلطات والصلاحيات من المركز إلى الأطراف وفق آليات دستورية معينة، وقالت: "إن الإشكالية تأتي في الفهم والإدراك أولاً".

وتابعت ليلى حديثها بأنه يمكن للمشاركات في الملتقى إبداء آرائهن عن المحور الثاني، والمندرج باسم "دور المرأة السورية في التحول الديمقراطي نحو اللامركزية".

ونوهت إلى أنه في تاريخ الشرق الأوسط وميزوبوتاميا في العهدين الإسلامي والإمبراطوري، كانت اللامركزية موجودة بأشكال ومسميات مختلفة، واصفة في ختام كلمتها "المركزية بالديكتاتورية والنظام الممارس للقمع، وجب الانتفاض ضده".

وتستمر أعمال الملتقى الحواري النسوي، بقراءة المحور الثاني تحت عنوان" دور المرأة السورية في التحول الديمقراطي نحو اللامركزية" من قبل عضوة منسقية المرأة في اللجنة التحضيرية للملتقى منال حج علي، ثم فتح باب النقاش أمام المشاركات.

(كروب/ي م)

ANHA