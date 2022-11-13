​​​​​​​بـ 50 مقعداً.. الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي

حافظ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد إعلان فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية، وفقاً لقنوات تلفزيونية أميركيّة.

وبإعادة انتخاب كاثرين كورتيز ماستو، يرتفع عدد الديمقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، حسب شبكة فرانس 24.

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 كانون الأول/ ديسمبر.

تجريد بايدن من الغالبية في مجلس النواب

ويأتي ذلك في وقت يبدو أنّ الجمهوريّين قريبون من تجريد بايدن من الغالبيّة في مجلس النواب، إذ يبدو أنّ الجمهوريين سيحصلون على غالبية المقاعد، الأمر الذي سيعقّد ما تبقّى من ولاية بايدن، لكن انتصارهم أقل ممّا تمّ الإعلان عنه. فقد توقّعت قناة "ان بي سي نيوز" أمس السبت، غالبية هشّة بفارق خمسة مقاعد للجمهوريين الذين سيحصلون على 220 مقعداً مقابل 215 مقعداً للديموقراطيين.

ويأتي ذلك فيما لم ينتهِ الفرز في حوالي عشرين مركز اقتراع، بشكل رئيسي في كاليفورنيا.

وبمجرّد تبلوُر المشهد السياسي في مجلسي النواب والشيوخ، ستتجه الأنظار إلى سنة 2024، في ظلّ احتمال رؤية ترامب يُعلن ترشّحه الثلاثاء، وفقاً لأحد مستشاريه المقرّبين.

وقال مستشاره جايسون ميلر عبر "وور روم"، البرنامج الذي يقدّمه ستيف بانون المقرّب من ترامب عبر الإنترنت، "سيعلن الرئيس ترامب الثلاثاء أنه مرشح للانتخابات الرئاسية".

(د ع)