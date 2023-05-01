​​​​​​​بايك: يجب استثمار انتخابات 14 أيار وتحقيق نتائج جيدة فيها

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك لوكالة فرات للأنباء.

قيّم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك خلال حديثه، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وانتخابات 14 أيار وهجمات دولة الاحتلال التركي على حركة التحرر الكردستانية.

والتقييمات كالتالي:

"إن تحقيق نتائج جيدة في انتخابات 14 أيار وإظهار قوتهم، فإن فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية ستنهار، وسيتم القيام بخطوات من أجل دمقرطة تركيا، إذ لم تعد حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية تملك شيئاً لتعطيه للمجتمع وللمرأة والكرد والعلويين والعمال والشعوب، لم تعد تملك أي شيء.

وعملنا هو هزيمة هؤلاء الأشخاص، علينا أن نحقق آمال الجميع، ولذلك أدعو تحالف الكدح والحرية وحزب الخضر اليساري والشعب الكردي والعلوي والمرأة والشبيبة والعمال وكافة الشعوب والأشخاص المعارضين للفاشية في تركيا استغلال هذه الفرصة التاريخية وتقييمها بشكل جيد.

فكر القائد آبو يحدِث تأثيراً

القائد آبو ليس سجيناً عادياً، إن تقييماته تؤثر على حركتنا وشعبنا والمحيط الاشتراكي والأصدقاء وحتى على الجمهورية التركية، ولذلك فإن الجميع يهتم بهذه التقييمات، ولهذا السبب حدثت المؤامرة الدولية، منذ مدة طويلة انقطعت العلاقة مع القائد آبو، الكل يعلم ذلك، وهذا يعني أن المؤامرة مستمرة كعزلة مطلقة، هذه العزلة تثير القلق داخل حركتنا وضمن شعبنا وبين الاشتراكيين والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، ولذلك يتم خوض نضال ضد هذه العزلة المطلقة، يجب أن يُفهَم هذا الشيء بهذا الشكل.

على الكرد أن يستمروا في نضالهم في كل مكان من العالم

مثلما هو معروف، فالكرد منتشرون في الكثير من دول العالم، طبعاً لم يتركوا وطنهم عن رغبة، بل تركوه بسبب القمع والظلم والمجازر والاعتقالات والتعذيب الذي تعرضوا له وانتشروا في كل مكان من العالم، شعبنا الذي انتشر في كافة أنحاء العالم، عليه إيصال أيديولوجية القائد آبو ونموذجه المتطوّر والقضية الكردية والنضال الكردي الذي يتقدم، إلى الجميع كدبلوماسيين، فإذا قام بهذا العمل، سيصل القائد آبو إلى العالم أجمع، الشيء الذي يجعل القائد آبو حياً، هو هذا الشيء، من المهم جداً أن يقوم جميع الكرد وخاصة الكرد المنتشرون في العالم، بهذه المهمة وهذه المسؤولية، القائد آبو ليس قائداً للكرد فقط، بل هو في الوقت نفسه قائد للإنسانية، ولهذا السبب، ليفعلوا ما يشاؤون، لن يستطيعوا أن يُخرِجوا القائد آبو من عقول وقلوب الشعب الكردي والإنسانية.

كان مؤتمر هامبورغ ناجحاً

لقد بُذلت جهود كثيرة في هذا الصدد، ولكن هذا الجهد المبذول وعلى العكس من ذلك، يؤدي إلى أن يشغل القائد أوجلان مكانه في القلب والعقل، ويجري من أجل ذلك، عقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات، حيث عُقد في الآونة الأخير مؤتمر في هامبورغ، وجرى الحديث حول أيديولوجية وفلسفة ونموذج القائد أوجلان، في حين وضعت ألمانيا العقبات أمام ذلك، لكن على الرغم من ذلك، فقد عُقد المؤتمر بشكل ناجح، وأتوجّه بالتحية بكل احترام وتقدير للمنظمين والمشاركين في هذا المؤتمر، وفي الواقع، لقد عقدوا هذا المؤتمر في مواجهة الكثير من المعوقات والصعوبات الكبيرة.

كما أقيم أيضاً تجمّع جماهيري حاشد في دورسلدورف من أجل كسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، وأقيمت في مرسيليا وفي العديد من الأماكن الأخرى مسيرات بهذا الصدد، وأتوجه بالتحية والتهنئة لجميع أبناء شعبنا وأصدقائنا الذين شاركوا في التجمّعات الجماهيرية والمسيرات، وتدل جميع هذه الأمور بوضوح، أنه إذا ما جرى إدراك وفهم نموذج القائد أوجلان بطريقة جيدة، فإن الجميع سوف يقبلون بهذا النموذج، ويعتبر الجميع هذا النموذج كـ أمل، ويتمسكون بالقائد أوجلان، لهذا السبب، فإذا ما قمنا بإيصال هذا النموذج لكل مكان وشرحناه، فإن الدعم للقائد أوجلان سيتطور بشكل متزايد، وإن تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، سوف يمنح المزيد من القوة على هذا الأساس، لهذا السبب، ينبغي على كل شخص في المكان الذي يقيم فيه، التصرف بمسؤولية، ويجب عليه تعزيز النضال، ويجب على المرء أن يشرح الظروف التي يناضل فيها القائد أوجلان وكيف طوّر هذا النموذج، وإذا ما تم هذا الأمر، فأعتقد أن الضغوط ستزداد على الجمهورية التركية، وسوف تحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، ولا يعد بالإمكان تأجيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، كما أن موقف كل من لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) والمجلس الأوروبي بهذا الخصوص مثيران للانتباه، حيث يقومان بإلقاء اللوم على الدولة التركية، والدولة التركية بدروها تلقي باللوم عليهما، وتنفذ الدولة التركية سياسات الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا، كما تصب سياسة كل من لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) والمجلس الأوروبي بهذا الخصوص بشكل كامل في خدمة سياسات الإبادة الجماعية للدولة التركية، فهم متعاونون في الإبادة الجماعية، وإن لم يكن، ليكونوا على الأقل غير متعاونين في الإبادة الجماعية، ويجب عليهم احترام قوانينهم ومعاييرهم ومبادئهم، فلو كانوا محترمين ولا يدعمون الإبادة الجماعية، فباعتقادي لا يمكن للجمهورية التركية فرض هذه العزلة المطلقة على القائد أوجلان على هذا المستوى، وبهذه المناسبة،، أدعو الجميع إلى تعزيز النضال ضد العزلة المطلقة المفروضة على القائد أوجلان.

لقد حدد شهداؤنا الأوائل وجهة النضال

كما هو معروف، لقد تم تحديد يوم 18 ايار يوم الشهداء وشهر أيار شهر الشهداء من قِبل حركتنا، وقد أُعلن هذا الأمر للرأي العام أيضاً، وإذا ما جرى البحث جيداً، فسوف يتضح أن يوم 18 أيار ليس فقط هو يوم الشهداء، بل كل يوم هو يوم من أيام الشهداء، وليس شهر أيار هو شهر الشهداء وحسب، بل جميع الشهور هي شهور الشهداء، وهذه حقيقة، وبهذه المناسبة، أحيي في شخص حقي قرار ورفاق الدرب الثوريين في تركيا، الذين قادوا النضال الاشتراكي والديمقراطية والحرية، وتم إعدامهم في سبيل هذا الدرب، والذين قُتلوا تحت التعذيب في المعارك وكذلك رفاق الدرب الثوريين الذين استشهدوا في كردستان وإيران وجنوب وغرب كردستان بكل احترام وإجلال وامتنان، وأكرر الوعد الذي قطعناه لهم، وكما هو معلوم أن الرفيق حقي قرار هو من شهدائنا الأوائل، وعندما استُشهد، كان القائد أوجلان قد قدم تقييماً، وقد تم تقديم الشهداء، وأريقت دماؤنا، ولم يعد بالإمكان التراجع إلى الوراء، وحقيقةً، بدأ القائد أوجلان من ذلك التاريخ، وأجرى تقييمات كبيرة للغاية حول الشهداء حتى يومنا الحاضر، وأظهر معنى الولاء للشهداء، وكيف يجب تحقيق الولاء، فشهداؤنا الأوائل كانوا قد حددوا وجهة نضالنا.

ويسير حزب العمال الكردستاني على هذا الدرب وعلى هذه المعايير، وباعتبار أنه في الأساس، شهيد عظيم، وباعتبار أنه يسير على الدرب والمعايير التي حددها الشهداء، فقد عرّفنا حزب العمال الكردستاني كحزب الشهداء، فالقائد أوجلان كان قد وصف نفسه كمتحدث باسم الشهداء، ونحن بدورنا أيضاً وصفنا أنفسنا كـ رفاق درب الشهداء، وهذا الأمر يسير على هذه الحقيقة، ويجب على الجميع أن يدرك هذا الأمر.

القائد آبو اتخذ أقوال دنيز كزميش أساساً

نحن بصفتنا حركة، نناضل منذ خمسين عاماً بلا توقف، هذه الحركة وهذا الشعب قدّما آلاف الشهداء، أستطيع القول إن هذه الحركة استثنائية، وتحققت في البداية في حزب العمال الكردستاني، القائد آبو عندما وضع أساس هذه الحركة، اتخذ شيئين كأساس له، الشيء الأول، أقوال دنيز كزميش التي قالها في ساحة الإعدام، حيث كان قد قال: "يحيا النضال المشترك للشعبين الكردي والتركي"، واتخذ القائد آبو كلمات دنيز كزميش هذه في كل الأوقات أساساً له وطوّر النضال والتنظيم على هذا الأساس، وأيضاً لأن حقي قرار وكمال بير رافقا القائد آبو منذ البداية، ولأنهم لم يكونوا كرداً، ولم يكن هناك نضال منظم، رافقا القائد آبو، القائد آبو جعل من هذا كأساس للنضال.

إذا لم تتطور التفاهمات القومية داخل حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي، وتطورت هذه الحركة في الشخصية الأممية منذ البداية، ولهذا صلة بالواقع، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، اتخذ القائد آبو النضال المشترك للشعوب أساساً له، ليس فقط النضال المشترك بين الشعبين الكردي والتركي، ولكن ناضل أيضاً من أجل تحقيق التطلعات المشتركة لجميع الشعوب، على هذا الأساسّ، طور أيديولوجيته وفلسفته وتنظيمه ونضاله ونموذجه، وقد تمت صياغة هذا في ظروف تركيا، ودمقرطة تركيا، وتطوير الحرية والاستقلال الذاتي في كردستان، على هذا الأساس، اتخذ الاشتراكيون والديمقراطيون والمفكرون والوطنيون في تركيا هذا النموذج كأساس وقاموا مؤخراً بتطوير تحالف الكدح والحرية، مع هذا التحالف، احتلوا مكانهم ضمن حزب الخضر اليساري.

على حزب الخضر اليساري الوصول إلى البرلمان بقوة

على هذا الأساس، قرروا خوض الانتخابات، ولذلك على حزب الخضر اليساري القيام بعمل مضنٍ وكبير، عليه الوصول للبرلمان بعدد كبير من الأعضاء؛ لأن الجمهورية التركية التي تقدمت عبر المقدونيين عام 1924، تطورت فيها الأوليغارشية، ومع مرور الوقت تحولت إلى شخصية فاشية، في المرحلة التي وصلت إليها، لم تعد تستطيع التقدم فيها، وهذا خلق فرصة تاريخية للاشتراكيين والوطنيين والمناضلين من أجل الديمقراطية والحرية، خلقت فرصة لأن تتطور تركيا كجمهورية ديمقراطية، ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، على حزب الخضر اليساري أن ينظم نفسه جيداً، وخوض نضاله الانتخابي بشكل جيد والوصول إلى البرلمان بكل قوته، فلو فعل ذلك، فسيتم تقييم هذه الفرصة التاريخية من الناحية الديمقراطية، وسوف يتطور الحل للمشاكل في تركيا التي أصبحت متفاقمة، الذي سيوضح مستقبل تركيا هو حزب الخضر اليساري، هذه حقيقة، والكل يقول ذلك، حينها، على حزب الخضر اليساري أن يقوم بدوره جيداً، ولذلك تم خوض نضال كبير جداً، تم تقديم شهداء عظام، وتضحيات كبيرة، لذلك من المهم جداً، أن نتقرب للشهداء بشكل صح، ونُحْييهم بشكل صحيح، وهذا أساس رفاقيتنا، وأيضاً جدلية تطور حركتنا، هدفنا جميعاً أن نكون جديرين بالشهداء وتحقيق أهدافهم وآمالهم وأحلامهم، إن أيار هو شهر مقدس جداً بالنسبة لنا، هذا هو السبب في أننا يجب أن نحاسب أنفسنا أكثر من أي وقت مضى في هذا الشهر، ونجد ونصحح أخطاءنا ونواقصنا، يجب أن نأخذها كأساس لتعظيم حقيقتنا وإنجازاتنا.

يتبع....

(ل م)