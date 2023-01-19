​​​​​​​بايك: أوروبا ولجنة مناهضة التعذيب وتركيا ينفذون معاً سياسة العزلة

شارك بايك في برنامج خاص على قناة (Stêrk TV)، وقيّم العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وزيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون، ومقاومة قوات الكريلا، والانتخابات في تركيا، واللقاءات الجارية بين تركيا وروسيا حول روج آفا.

وفيما يلي المقابلة التي بُثت على قناة (Stêrk TV) وترجمته إلى اللغة العربية وكالة أنباء الفرات.

تستمر العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وترددت بعض الشائعات في أروقة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون ووزارة العدل للدولة التركية حول صحة القائد عبدالله أوجلان، هل لديكم أي معلومة بهذا الصدد؟ وفي سياق آخر، كشفوا بأنهم فرضوا عقوبة انضباطية لـ 3 أشهر أخرى على القائد أوجلان، وفي مقابل ذلك أيضاً، أضرم الوطني الكردستاني ويسي تاش النار في جسده واستنكر العزلة المفروضة، كيف تقيّمون هذه المواضيع وكيف ينبغي فهم رسالة ويسي تاش من قِبل الشعب الكردي؟

إن شهر كانون الثاني هو شهر الشهادة، حيث استشهد في هذا الشهر العديد من شهدائنا، واستذكر في شخص الرفاق، روبار وخليل ومراد جميع شهدائنا في شهر كانون الثاني، وأعبر عن احترامي لهم وأنحني أمام هاماتهم، وكما قلتم أيضاً، لقد وقف الرفيق ويسي تاش ضد هذه السياسة القذرة ولم يقبل بها واحتج عليها وسار بكل فخر نحو الشهادة، لقيام دولة الاحتلال التركي الفاشية بتنفيذ سياسة إبادة جماعية ضد الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان، وبهذه المناسبة، أعبر عن احترامي لهذا الرفيق، وانحني أمام هامته وأعبر عن امتناني، لقد كان ذلك الرفيق مسجوناً أيضاً في سجن آمد، حيث تعرض في 12 أيلول أيضاً للتعذيب، كما أنه كان مسجوناً أيضاً في هذه السنوات الأخيرة، وكان قد خرج من السجن قبل 6 أشهر، ولكن، الوطنية الكردستانية، وبالأخص في ميردين، كانت في شخص ذلك الرفيق تحيا على مستوى عميق للغاية، فلو لم يكن كذلك، لما كان قد وقف ضد الدولة التركية، ولما كان تمسك بالقائد أوجلان بهذا الشكل، ولا لشعب كردستان ولا للإنسانية ، لأنه ترك خلفه مقطعاً مصوراً له، حيث يذكر في ذلك المقطع المصور هدف الفعالية التي أقدم عليها، ندائي لكل إنسان وطني هو ضرورة الاستماع لهذا المقطع المصور، ليحصل على النتائج منها، لأن الرفيق ويسي تاش إن استشهد، فهو لم يستشهد من أجل شخصه، بل استشهد من أجل الشعب الكردي، ورأى بأن السياسة التي تُمارس ضد القائد أوجلان والشعب الكردي، هي سياسة إبادة، لذلك وقف ضدها، وتوجه بالنداء للجميع، وقال يجب عليكم الوقوف بقوة أكثر ضد هذه السياسة، صحيح أنكم تقفون ضدها، والأمر محفوف بالمخاطر، ولكن هذا لا يكفي، بل يجب عليكم الوقوف بمستوى عالٍ ضد سياسة العزلة والإبادة الجماعية، وإن لم يكن كذلك فالخطر قائم، لقد أراد أن يفهم الجميع بأن هنالك خطر محدق، وأوضح كيف يقف المرء ضد الخطر المحدق به، لهذا السبب، ذلك الرفيق قد أعطانا التعليمات، ووجه نداءً للجميع، ويجب على الجميع أن يقوموا بمسؤولياتهم وفق تلك التعليمات والنداء، إنه شهيدنا العظيم، فالوطنية التي مثلها هي الوطنية التي طورها القائد أوجلان في كردستان، وباعتبار أنه أدرك الوطنية بشكل جيد، لهذا السبب تمسك بها وتبناها، فشهادة ذلك الرفيق في نضال الشعب الكردستاني هو تبني وطنية الشعب الكردستاني، ففي الوقت الراهن، تُمارس سياسة إبادة جماعية على القائد أوجلان، وهي سياسة إبادة جماعية ضد الشعب الكردي، لأن القائد أوجلان يمثل الشعب الكردي ويقود ذاك الشعب، فما حققه الشعب الكردي حتى الآن، فقد تحقق بفضل القائد أوجلان، ويسير على هذا الأساس، إن سياسة الإبادة الجماعية تلك التي تمارسها الدولة التركية على القائد أوجلان، هي بسبب ذلك الأمر، وتقوم بالانتقام من القائد أوجلان، وتقول" بأنها قضت على أساسنا الكردي، تقول للقائد بأنك وقفت في وجهنا، وتبنيت هذا الشعب وتمسكت به، وتسببت بنهوض هذا الشعب، وأفشلت هدفنا"، لهذا السبب، فهي من هذا المنطلق تصر على سياسة الإبادة الجماعية، لماذا؟ فمثلما يدرك الشعب الكردي وكذلك الإنسانية جيداً دور القائد أوجلان من أجل الشعب الكردي والإنسانية، الدولة التركية تعلم أيضاً ذلك الأمر جيداً، وتنفذ نهجها وتعاملها أيضاً على هذا الأساس، فالنهج الذي تتبعه أيضاً، هي برمتها قائمة على سياسة الإبادة الجماعية، ومن الواضح والجلي أنها لا تريد أن تجري أي تغيير في هذه السياسة، وتصر عليها، وإلى أن يقوم الشعب الكردي بتدمير ذهنيتهم، وبأنه مرّغ أنفهم في التراب، فسيدركون بأنهم غير قادرين على إتمام الإبادة الجماعية، وحينها من الممكن أن تقوم بتغيير ذهنيتها، ويرضخوا للشعب الكردي وكذلك للقائد أوجلان، وربما تخطو خطوات انطلاقاً من هذا الأساس، لكنها الآن مصرة على الإبادة الجماعية، فإلى أين اتجهت هذه السياسة بتركيا؟ الأمر ظاهر للعيان، والجميع يرى ذلك، فمن خلال هذه السياسة لا يمكنهم تحقيق النتيجة المرجوة، وكلما أرادوا القيام بالإبادة الجماعية، فسوف يتكبدون المزيد من الخسائر، وهذا الأمر ظاهر للعيان، فالقائد أوجلان يعمل في ظل شروط وظروف صعبة للغاية للقيام بمسؤوليته من أجل الشعب الكردي والإنسانية، بعبارة أخرى، لكي يتمكن من حل قضية الشعب الكردي والإنسانية، أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة جداً انطلاقاً من هذا الأساس، فهو يعمل في تلك الظروف من أجل تغيير ذهنية الدولة التركية وتحقيق الديمقراطية في تركيا، وحل قضية الكرد والعلويين والشعب التركي والبيئة والمرأة وجميع القضايا، وقد أرسى أرضية قوية جداً لذلك الأمر من أجل تركيا، ولكن نظراً لأن ذهنية الدولة التركية قائمة على الإبادة الجماعية، فإن ذلك النضال الذي قام به القائد أوجلان من طرف واحد قد ذهبت أدراج الرياح، ولم يسمحوا بأن تُحل القضايا العالقة في تركيا وبأن تتجه تركيا نحو بلد ديمقراطي، فالسياسة التي تُمارس على القائد أوجلان، كانت تُمارس في وقت ما على غرامشي في إيطاليا، رئيس الحزب الشيوعي، حيث كان الرأسماليون الإيطاليون يقولون بأنه يجب تجميد رأسه لمدة 20 سنة، أي لكي لا يستطيع التفكير بأي شيء، والقيام بالابتكار، ويحل مشاكل إيطاليا، كانوا يخافون منه كثيراً، ومن أفكاره، ولهذا كانوا يقترحون ذلك الأمر، والآن الشيء الذي تمارسه الدولة التركية على القائد أوجلان قائم على ذلك الأساس، لكي لا يستطيع التفكير، ولا يستطيع الابتكار، وألا يقوم بدوره من أجل الشعب الكردي والإنسانية، ولكي لا يصل صوت القائد أوجلان إلى أي أحد، ولهذا السبب، يمارسون سياسة العزلة، حيث لا يوجد تغيير في تلك السياسة، ومن الواضح أنهم لا يريدون إجراء تغييرات بسرعة، فالذي سيجري التغيير هو الشعب الكردي، وأصدقاء الشعب الكردي، ومتى ما قاموا بنضالٍ كبير، ورأوا أنه لم يعد بإمكانهم ممارسة تلك السياسة، فحينها سيجبرون على تغيير تلك السياسة، وبهذا الصدد، هناك نهج من قِبل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT)، ومجلس أوروبا، فالدولة التركية نشرت بشكل متعمد الكثير من الأحاديث حول القائد أوجلان، حيث إن الأحاديث التي نشروها لا تتطابق مع بعض، ولا يمكن للمرء فهم الحقيقة، ويخلق أيضاً شكوكاً كبيرة، ولذلك أدلى محامو القائد أوجلان ببيان، وقالوا، مهما تقول اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) بأنها ذهبت إلى إمرالي، فهي لم تذهب، ولم تقم بإجراء اللقاءات، وإننا نطالب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) بالإدلاء ببيان، وإلى أي درجة قامت بالعمل على ذلك الأساس، فالكثير من الأصدقاء قاموا بالعمل، وعبر الشعب عن استياءه، وخرج بمسيرات وقام بالاحتجاجات، ولكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) لم تدلِ ببيان، وهكذا خلقت شكوكاً أكبر وأعمق، يجب على مجلس أوروبا أن يدلي ببيان، ولكن هو أيضاً لا يدلي بأي بيان، وباعتبار أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) تابعة له، فمن وظيفتهم أيضاً مناهضة ومنع التعذيب، ولكن مناهضة التعذيب من ناحية أخرى تنشر عكس تلك البيانات المعلنة وتجعلها بدون رد، فالدور الذي يلعبونه سيء للغاية، وهذا كله يدل على ماذا؟ إنه يدل بأن أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) وتركيا تنفذ مع بعض تلك العزلة والسياسة، فالسياسة التي تُمارس هي أكثر من مجرد عزلة، لأنها تقول بأنها عزلة مطلقة، أي أنهم قطعوا علاقة القائد أوجلان مع العالم بشكل كامل، فالمرء لا يعرف أين هو القائد أوجلان، وماذا يفعل؟ هذا غير واضح، ولذلك إنهم يقومون بنفاق كبير وينتهكون قوانينهم، على أية حال كان يلزم قليلاً أن يتخذوا من قوانينهم كأساس لهم، ونرى أنهم يقومون بانتهاك تلك القوانين أيضاً، ومن الواضح بأنهم يمارسون سياسة مشتركة مع بعضهم، حيث إن تركيا ليست هي فقط المسؤولة عن هذه السياسةـ بل مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) مسؤولتين عنها أيضاً، فالشعب الكردي، وأصدقاء الكرد يقومون الآن بأنشطة نضالية كثيرة ويستمرون بها، حيث وقع الكثير من المحامين وأدلوا بالبيانات في تركيا وخارجها، وفي أوروبا، وضمن الدول العربية، وفي الكثير من البلدان، وقالوا بأنهم ضد هذه السياسة، ونريد الذهاب إلى إمرالي، ونريد رؤية القائد أوجلان، ولكن حتى الآن لم تقم تركيا بالرد، وإننا نعتبر هذه الأعمال أعمال مقدسة، ولذلك أحيي جميع المحامين، وأعبر عن احترامي لهم، فنقابة المحامين في تركيا قامت باتخاذ خطوة، وأدت مهمتها، وتقدمت بطلب إلى وزارة العدل التركية، ولكن مع ذلك لم ترد وزارة العدل عليهم حتى الآن، لقد استمعت إلى الأخبار التي تقول بأن نقابة محامي جولميرك تقدمت أيضاً بطلب، تلك الأعمال هي أعمال في مكانها الصحيح، ولكن لا ينبغي أن يقتصر الأمر بتقديم الطلبات فقط، يجب عليهم تعزيز عملهم، فحينها سيكون بمقدورهم الضغط على الدولة التركية، فالمتواجدون في أوروبا يستطيعون الذهاب إلى أمام اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT)، والقيام باحتجاجات أمامها، وإذا ما قام محامو أوروبا بهذه الفعالية، أنا على يقين بأنه سوف يكون لها تأثيراً، أي أن المطلوب من شعبنا وأصدقائنا هي زيادة وتيرة الفعاليات التي يقومون بها ضد العزلة، فحتى الآن الخطوات التي اتخذوها هي بمكانها الصحيح، وذو قيمة، ولكنها قليلة، يجب عليهم تقويتها أكثر أيضاً، لقد قلتم في طرح سؤالكم، بأنهم فرضوا مرة أخرى عقوبة لـ 3 أشهر أخرى على القائد أوجلان، تلك العقوبات غير قانونية، بل هي بالكامل سياسية، فالدولة التركية تمارس سياسة الإبادة على الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان، لهذا السبب يقومون باتخاذ تلك القرارات، ماذا فعل القائد أوجلان حتى يتخذوا بحقه عقوبات انضباطية؟ ففي الأساس هو في العزلة، حيث يتخذون تلك القرارات بشكل تعسفي، وليست لها أي علاقة بالقانون والعدالة، فهي بالكامل سياسية، وبهذا الشكل يريدون كسر إرادة القائد أوجلان، وكسر إرادة الشعب الكردي كي يكون بمقدورهم تحقيق أهدافهم بالإبادة الجماعية، وهذا الأمر كله من أجل ذلك وليس من أجل أي شيء آخر.

(م)