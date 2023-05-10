​​​​​​​بايك: الشعب الكردستاني سيصوّت لحزب الخضر اليساري ويتبنّى تاريخه وثقافته

أجرت وكالة فرات للأنباء (ANF) حواراً مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك، للحديث عن الانتخابات التي ستجرى في تركيا وباكور (شمال كردستان) في الـ 14 من أيار/مايو الجاري.

ووفقا للوكالة، نص الحوار مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك، كالتالي:

* هناك نقاشات كثيرة على القائد عبد الله اوجلان، ولكن لازالت العزلة المشددة عليه مستمرة، ماذا تقولون عن هذه النقاشات وعن هذه العزلة...؟

النقاشات حول القائد آبو بعيدة عن الضمير والوجدان، فالقائد آبو هو قائد الشعب الكردي والإنسانية، الذين يناقشون حول القائد آبو، يجب أن يأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، ويناقشوا بهذا الشكل، وإن لم يتم ذلك، فهذا غير مقبول، ليعلم الجميع هذا الشيء، القائد آبو يتعرض لعزلة شديدة. من جهة يشددون العزلة عليه ومن جهة أخرى يقومون بالنقاشات حياله، هذا ظلم كبير، فإذا قاموا بالنقاشات حول القائد، فليعطوا الفرصة للقائد آبو من أجل الحوار، من ناحية لا يمنحون هذه الفرص ومن ناحية أخرى يقولون هذه الأشياء على لسان القائد آبو، ويفعلون هذه الأشياء لكي يفوزوا في الانتخابات، حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية بشكل خاص تقوم بذلك، تحاول إنهاء تأثير القائد آبو على الشعب الكردي والتركي والقوى الديمقراطية والحرية والمرأة والشبيبة، والفوز بالانتخابات بهذه الطريقة، لا يوجد شيء أسوأ ولا أخلاقي و لا وجداني أكثر من ذلك، فليعلم الذين يقومون بهذه النقاشات أننا لا نقبل بهذا الوضع.

عبر هذه النقاشات لا يستطيعون إضعاف القائد آبو أو التقليل من تأثيره، يمكن أن تكون لهم حسابات من أجل إنهاء تأثيره وتحقيق النتائج، ولكن شعبنا والشعوب في تركيا والقوى الديمقراطية والحرية والمرأة والشبيبة يعلمون حقيقة القائد آبو جيداً، القائد آبو وضع حياته في خدمة الشعوب ويناضل من أجل ذلك، ويعتبر نفسه مسؤولاً عن الشعب الكردي، وعن الشعوب في تركيا والإنسانية جمعاء، يقوم بهذه المسؤولية ضمن ظروف صعبة جداً وعزلة شديدة، يريد أن تتحرّر تركيا من الفاشية وأن تصبح ديمقراطية، يناضل من أجل أن تعيش كافة الشعوب في تركيا بحرية وتتحدث بلغتها وتمارس ثقافتها.

حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية لا تريد حل المشاكل في تركيا، إنها تربط مصيرها بالحرب وتريد حماية قوتها عبر الحرب، لتصبح سبباً في تدمير المدن، والسبب في عدم حل القضية الكردية والقضايا الأخرى في تركيا هو نظام العدالة والتنمية والحركة القومية، لأنه يعادي الديمقراطية والشعوب، ويرى كل من لا يخدمه، عدواً له، يسعى للقضاء عليهم جميعاً ولذلك يلجأ إلى الحرب والتعذيب والاعتقالات، لم يعد بإمكانه أن يخدع أحد، كانوا يخدعون قبلاً، عادوا القائد والشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني والشعب العلوي والمرأة، بهذا الشكل خدعوا البعض، ولكن اليوم ظهر وجههم الحقيقي ولا يستطيعون إخفاءه، ولا زالوا يستمرون في عدائهم، ولكن بهذا الشكل يُنهون أنفسهم، فإذا شارفت حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية اليوم على الانهيار وتغيرت التوازنات السياسية في تركيا، فهذا بفضل نموذج القائد آبو ونضاله، الذين لا يرون هذه الحقيقة، سينتهون، ولذلك على الجميع أن يقترب من المرحلة بشكل صحيح، الآن يطالب الشعب الكردي وأصدقاؤه والذين يطالبون بالديمقراطية والحرية والنساء والشباب، بحرية القائد آبو الجسدية ويريدون تحقيق ذلك بأسرع وقت، وإنهاء هذا الظلم على القائد.

على القوى السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية ألّا تساعد الدولة التركية وأن تنفذ قوانينها، يجب أن تخدم الديمقراطية، عليها أن تتحرك وفقاً للقوانين والمعايير التي تنادي بها، بالطبع نحن نفهم، أن الدولة التركية عضوة في حلف الناتو، ولكن على هذه القوى ألا تساعد تركيا بلا حدود، عليها أن تفهم مطالب الشعب الكردي والإنسانية والقيام بمسؤولياتها وفقاً لذلك.

يتبع....

(ل م)