​​​​​​​بايدن: لن نتردد في حماية الولايات المتحدة وحلفائها

وأعلن الرئيس الأمريكي جون بايدن في أول خطاب له من البنتاغون، يوم أمس الأربعاء، تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع مكلّف بملّف الصين، وأمر بالشروع فورًا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين، وأن إدارته لن تتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها.

إلى ذلك، أمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه، من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدمًا في القضايا المتعلّقة بالصين، والتي ستتطلّب جهدًا على مستوى الإدارة مجتمعة.

وأضاف بايدن أن الصين والقضايا المتصلة بها ستتطلب من الوكالات الحكومية العمل معًا، إلى جانب دعم غير حزبي في الكونغرس وتحالفات قوية.

وقال بايدن، وإلى جانبه كل من ونائبته كامالا هاريس، ووزيره الدفاع لويد أوستن، "هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع تحدي الصين".

ويحتدم الخلاف بين البلدين على عدة قضايا، مثل التكنولوجيا وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، حيث يتبادل البلدان الاتهامات بتعمد انتهاج سلوك استفزازي، في حين كانت وزارة الدفاع الأميركية، أثناء حكم ترامب، قد جعلت من احتواء الصين أولوية قصوى وهي سياسة لمح وزير الدفاع لويد أوستن إلى أنها ستستمر.

(د أ)