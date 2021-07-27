​​​​​​​بايدن: بعد الانسحاب من العراق مهمة قواتنا التدريب ومكافحة داعش

وأوضح الرئيس الأميركي، الاثنين، أن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.

كما أعلن عن أن واشنطن سترسل جرعات من لقاح فيروس كورونا إلى العراق قريباً.

جاء ذلك بعد تأكيده في تغريدات عبر تويتر، أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أميركا والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدماً.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، قد وقّعا الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهمة القتالية الأميركية في العراق بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على دخول القوات الأميركية البلاد.

وأكّدت الحكومتان الأميركية والعراقية في البيان الختامي المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على التزام العراق بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدّمون المشورة والتدريب.

بالمقابل، أعرب الكاظمي عن سعادته باستمرار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدولتين لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها.

يذكر أنه وفي الوقت الراهن يوجد 2500 جندي أميركي في العراق تتركز مهامّهم على التصدي لمرتزقة داعش، وسيتغير الدور الأميركي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

واجتمع بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما في إطار حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

(ش ع)