​​​​​​​بايدن: على الأفغان أن يقرروا مستقبلهم.. سنغادر في 31 آب

وفي حديثه في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الجيش الأفغاني لديه القدرة على صد طالبان، نافياً تقارير تفيد بأن المخابرات الأميركية توقعت انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول خلال ستة أشهر وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية، بحسب وكالة رويترز.

وحدد بايدن موعداً مستهدفاً في 31 آب/ أغسطس للانسحاب النهائي للقوات الأمريكية، باستثناء حوالي 650 جندياً لتوفير الأمن للسفارة الأميركية في كابول، وقال إنه سيتم نقل آلاف المترجمين الأفغان إلى بر الأمان.

وكان بايدن حريصاً على عدم إعلان النصر، قائلاً "لم يتم إنجاز أي مهمة".

وقال "لقد حققنا هذه الأهداف، ولهذا السبب ذهبنا، لم نذهب إلى أفغانستان لبناء الدولة، ومن حق الشعب الأفغاني وحده ومسؤوليته أن يقرر مستقبله وكيف يريد أن يدير بلاده".

ووفقًاً لاستطلاع أجرته شركة Ipsos في نيسان/ أبريل، فإن غالبية الأميركيين يؤيدون قرار بايدن بنقل القوات من أفغانستان، لكن 28٪ فقط من البالغين وافقوا على أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في أفغانستان، وقال 43٪ إن الانسحاب الأمريكي يساعد القاعدة.

ودعا بايدن دول المنطقة إلى المساعدة في تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة. وقال إن الحكومة الأفغانية يجب أن تسعى إلى اتفاق مع طالبان للسماح لهم بالتعايش السلمي.

وتخلت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي عن قاعدة باغرام الجوية، التي كانت نقطة الانطلاق الطويلة للعمليات العسكرية الأميركية في البلاد، مما أدى فعليّاً إلى إنهاء أطول حرب أمريكية، في حين قال البنتاغون إن انسحاب القوات الأميركية اكتملت بنسبة 90٪.

وقال مسؤولون أمنيون أفغان إن مقاتلي طالبان سيطروا يوم الخميس على منطقة في غرب أفغانستان تضم معبراً حدوديّاً رئيسيّاً مع إيران، فيما تواصل "حركة طالبان" تقدمها العسكري السريع في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان المناطق المتاخمة لخمس دول هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

وحذر قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال أوستن ميللر، الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تتجه نحو حرب أهلية، لكن بايدن أكد أن عدد القوات الأفغانية يفوق بكثير عدد قوات طالبان، وأن سيطرة طالبان يمكن أن تتوقف قائلاً إن ذلك "ليس بالأمر الحتمي".

وقال إنه لا توجد مقارنة بين قوات طالبان والجيش الفيتنامي الشمالي الذي هزم الفيتناميين الجنوبيين المدعومين من الولايات المتحدة في السبعينيات ودفع الأميركيين إلى الانسحاب السريع.

وقالت مصادر حكومية أميركية مطلعة على التقييمات الرسمية إن أجهزة المخابرات الأميركية تعتقد أن الجيش الأفغاني ضعيف وأن احتمالات بقاء حكومة كابول على المدى القصير ليست جيدة. ونفى بايدن أن تكون المخابرات الأميركية قد توقعت انهيار حكومة كابول في ستة أشهر.

(م ش)