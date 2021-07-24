​​​​​​​بايدن يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار دعم بلاده لأفغانستان

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأفغانستان بما في ذلك من خلال التنمية والمساعدات الإنسانية.

واتفق الرئيسان خلال مكالمة هاتفية، على أن هجوم حركة طالبان الحالي يناقض التزامها بالتسوية السلمية.

كما كتب غني على حسابه في "تويتر"، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأميركي للقوات المسلحة الأفغانية.

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

وأعلن قادة حركة طالبان، في وقت سابق من يوم أمس خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أنهم لا يريدون احتكار السلطة، لكنهم يصرون على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى يتم التفاوض على حكومة جديدة في كابول وإزاحة الرئيس أشرف غني.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان والعضو في فريق التفاوض للحركة، سهيل شاهين، إن طالبان ستلقي أسلحتها عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة لجميع أطراف الصراع في كابول وتذهب حكومة غني.

هذا وتقود طالبان هجوماً شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ أيار/ مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية آب/ أغسطس.

(د ع)