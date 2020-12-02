​​​​​​​بايدن يؤكد استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

وأوضح بايدن أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال خلال حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز": "بدون اتفاق نووي مع إيران قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".

وقال في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدًا للعودة إلى الاتفاق النووي: "إن الأمر لن يكون سهلًا، لكن نعم".

وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي"، وأوضح أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

وتوصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهم (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) بالإضافة إلى ألمانيا، إلى اتفاق مع إيران عام 2015، للحد من تطوير برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضدها، إلا أن إدارة الرئيس ترامب انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018.

(س ر)