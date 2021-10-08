​​​​​​​بايدن يؤكد أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا تقوض حملة دحر داعش

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان صحفي نشر على صفحة البيت الأبيض: "الوضع في سوريا والوضع المتعلق بها، وخاصة أعمال الحكومة التركية المتمثلة في الهجوم العسكري على شمال شرقي سوريا تقوض الحملة لدحر مرتزقة داعش".

وذكر البيان أن "الأزمة المستمرة لا تزال تعرّض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بينما لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وجاء في البيان "ولهذا السبب يجب أن تبقى حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول 2019، سارية المفعول إلى ما بعد 14 تشرين الأول 2021. وبالتالي سأمدد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي لعام".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر في 14 تشرين الأول 2019 أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال وشرق سوريا.

(م ش)