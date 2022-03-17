تصاعد الغضب الدولي من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا يوم الخميس، حيث قال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن المدنيين الذين كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الخبز ويحتمون في مسرح قد قتلوا على أيدي القوات الروسية، بحسب وكالة رويترز.

فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" في تصريحات قال الكرملين إنها "لا تغتفر" حيث أصر على أن الحرب في أوكرانيا "تمشي حسب المخطط" وسط حديث عن تسوية.

ولم تسيطر موسكو بعد على أي من أكبر المدن الأوكرانية، وفر أكثر من 3 ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول "الحرب" أسبوعها الرابع.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، إن القوات الروسية "أطلقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد، ما خلف العديد من المدنيين محاصرين وعدد غير معروف من الضحايا".

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن "موسكو تنفي استهداف المدنيين"، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "قواتها لم تقصف المبنى".

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "13 حافلة تقلّ نحو 300 لاجئ من ماريوبول وصلت إلى منطقة روستوف الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط مروحيتين ومسيّرات وتدمير منظومات صاروخية مضادة للطائرات بما فيها منظومة إس 300"، كما استهدفت بضربة عالية الدقة مستودعاً عسكرياً في منطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا، بحسب وكالة تاس الروسية.

ولفت البيان إلى أنه "منذ بدء العملية تم تدمير 181 طائرة ومروحيات أوكرانية، 172 مسيّرة، و170 نظاماً صاروخياً مضادا للطائرات، و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و514 مدفعية، بالإضافة إلى 1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

الوضع المحايد

وأفاد تقرير صادر عن المخابرات العسكرية البريطانية، الخميس، أن "الغزو الروسي توقف إلى حد كبير على جميع الجبهات في الأيام الأخيرة، وواصلت قواتها تكبد خسائر فادحة من المقاومة الأوكرانية القوية المنسقة جيداً".

وقالت وزارة الدفاع "الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الرئيسة، لا تزال في أيدي أوكرانيا".

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش يوم الأربعاء، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجمات مضادة صغيرة النطاق على عدة جبهات وإن القوات الروسية لم تتمكن من تحقيق مكاسب بسبب نقص الموارد".

وأمرت محكمة الأمم المتحدة العليا للخلافات بين الدول روسيا يوم الأربعاء "بوقف عملياتها العسكرية على الفور في أوكرانيا، قائلة إنها قلقة للغاية من استخدام موسكو للقوة".

وكانت هناك علامات على التسوية والتقدم في المحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الكرملين إن المفاوضين يناقشون وضع أوكرانيا على غرار النمسا أو السويد، وكلاهما عضو في الاتحاد الأوروبي من خارج التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "الوضع الحيادي الآن يناقش بجدية مع ضمانات أمنية بالطبع. هناك صيغ محددة تماماً والتي من وجهة نظري قريبة من الاتفاق".

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس للتلفزيون الرسمي: "أوكرانيا تعرض نسخة نمساوية أو سويدية من دولة محايدة منزوعة السلاح، لكنها في نفس الوقت دولة بجيشها وقواتها البحرية".

النمسا والسويد، أكبر ستة أعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج الناتو، لديهما جيشان صغيران يتعاونان مع الحلف.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا يمكن أن تقبل الضمانات الأمنية الدولية التي لم تحقق هدفها الطويل في الانضمام إلى الناتو. كان هذا الاحتمال أحد الاهتمامات الأساسية لروسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب فيديو صدر في وقت مبكر من يوم الخميس "أولوياتي خلال المفاوضات واضحة تماماً: نهاية الحرب، وضمانات الأمن، والسيادة، واستعادة وحدة الأراضي، وضمانات حقيقية لبلدنا، وحماية حقيقية لبلدنا".

وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء أمام الكونغرس الأميركي عبر رابط فيديو، كرر زيلينسكي طلب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وهو أمر لن يقدمه الغرب.

وقال: "في أحلك الأوقات بالنسبة لبلدنا، ولأوروبا بأسرها، أدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد".

وأعلنت الولايات المتحدة عن 800 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا لمحاربة روسيا، مع الحزمة الجديدة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للدروع والمضادة للطائرات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، على دعوة صاغتها روسيا لوصول المساعدات وحماية المدنيين.

(م ش)