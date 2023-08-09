​​​​​​​بايدن يسعى جاهداً إلى تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم سعي بايدن الحثيث لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وتأثيرات التغير المناخي الكارثية على أوروبا.

بايدن يقوم بدفعة كبيرة في الشرق الأوسط

بعد شهور من الدبلوماسية المكوكية بين واشنطن والرياض، بدأ يظهر شكل خطة إدارة بايدن الضخمة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وبذلك إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

قال الرئيس جو بايدن في نهاية تموز: "هناك تقارب جارٍ". وهو ما اعتبرته الصحيفة أنه كان تحولاً حذراً في لهجة الرئيس، الذي قلل قبل أسابيع فقط من فرص تحقيق اختراق دبلوماسي.

فيما ترى الصحيفة أن الشروط معقدة، ومع ذلك ستفتح المملكة العربية السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، مما يجلب الآمال في أن تحذو الدول الإسلامية الأخرى حذوها. في المقابل، ستؤمن الرياض المزيد من الدعم والمساعدات الدفاعية الأميركية لبرنامج نووي مدني. كما تريد المملكة أن تقدم إسرائيل تنازلات بشأن تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة.

ستكون إحدى أهم الصفقات في التاريخ الجيوسياسي الحديث للشرق الأوسط، حيث تمنح إسرائيل جائزة العلاقات الدبلوماسية مع أحد قادة العالم الإسلامي السني والوصي على أقدس موقعين في الإسلام. بالنسبة لبايدن، سيشكل هذا انتصاراً في السياسة الخارجية تماماً مع تكثيف محاولته لإعادة انتخابه في عام 2024. وسوف يرضي طموحاً استراتيجياً للولايات المتحدة؛ لأنها تتعامل مع الأولويات في أماكن أخرى.

سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التفاوض بشأن المطالب السعودية وستحتاج إلى موافقة الكونغرس المتشكك. قد تكون إسرائيل غير مستعدة لتقديم التنازلات للفلسطينيين التي قد تسعى الرياض إليها. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، تعتقد الأطراف الثلاثة أن نافذة التوصل إلى اتفاق ستغلق في غضون ستة إلى تسعة أشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

كانت بعض النقاط الشائكة واضحة لبعض الوقت. لطالما نصت المملكة العربية السعودية على أن الدولة الفلسطينية ستكون شرطاً أساسياً لأي صفقة، كما حددت في مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي عرضت الاعتراف بإسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة.

لكن تم إحراز بعض التقدم بعد زيارات للمملكة في حزيران قام بها كل من مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان ووزير الخارجية أنطوني بلينكن. قال مسؤول أميركي، في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلينكن أشار إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على المطالب النووية والأمنية السعودية.

فيضانات وحرائق وأمطار غزيرة تنهك أوروبا

تسببت فيضانات وحرائق وأمطار غزيرة بكوارث طبيعية واقتصادية في جميع أنحاء أوروبا، هذا الأسبوع، نتيجة التغير المناخي، والذي أصبح شائعاً بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ووفقا للتقرير، فقد دمرت الأحداث المناخية الأخيرة مساحات شاسعة من الأراضي، وخلفت عشرات الجرحى، وأجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم وقراهم، ناهيك عن تسببها في وفيات في بعض الحالات، وذلك في أعقاب موجة حر خانقة اجتاحت معظم جنوب أوروبا هذا الصيف.

وأدى تغير المناخ إلى جعل الحرارة المرتفعة عنصراً أساسياً في الأشهر الأكثر دفئاً في أوروبا، لكن الخبراء يقولون إن القارة "فشلت بشكل كبير في التكيف مع الظروف الأكثر حرارة".

(م ش)