​​​​​​​بايدن يقول لنتنياهو إن الطرف الآخر وراء قصف مشفى المعمداني

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، وقوفه إلى جانب إسرائيل، قائلاً إنه عليها إن: "تواصل الرد على الهجمات التي تشنها حماس"، وذلك مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الـ 12.

وقال بايدن في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "جئت إلى هنا لأقول للشعب الإسرائيلي وللعالم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم"، على ما نقلت شبكة الحرة.

وعلى صعيد متصل، قال بايدن إنه "يشعر بحزن شديد بسبب الهجوم" الذي تعرضت له مستشفى المعمداني في غزة، "الذي يبدو أن الجهة الأخرى تسببت به"، وفق تعبيره.

ومضى بقوله: "أتطلع لمحادثات حول الخطوات التالية"، مضيفاً أن حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني ولم تجلب له سوى المعاناة".

من جانبه، أعرب نتنياهو عن شكره لبايدن، قائلاً له: "هذه أول زيارة لرئيس أميركي لإسرائيل في وقت الحرب، وهذا أمر مؤثر يظهر التزامك الشخصي بإسرائيل ومستقبل الشعب اليهودي".

وأضاف: "حماس قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي، وهذا يعادل مقتل 50 ألف مواطن أميركي في يوم واحد، لهذا السبب يدخل 7 تشرين الأول كيوم جديد في التاريخ".

وقال نتنياهو: "حماس قتلت الأطفال أمام أهاليهم وأحرقوا الأشخاص وقطعوا رؤوس الجنود واختطفوا النساء وكبار السن.. على العالم المتحضر أن يتحد ضد حماس"، على حد قوله.

وأدى قصف لمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، المعروف كذلك باسم المستشفى المعمداني، مساء أمس الثلاثاء، إلى مقتل وإصابة المئات، معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتبادل طرفا الحرب الاتهامات حول الجهة التي تقف وراء هذا القصف، إذ حمّلت وزارة الصحة في غزة مسؤولية قصف المستشفى للجيش الإسرائيلي؛ فيما نسبت إسرائيل الضربة إلى "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

ونفت "حركة الجهاد الإسلامي" ما قالت عنه "أكاذيب" و "اتّهامات باطلة" وجّهها إليها الجيش الإسرائيلي بتحميلها مسؤولية قصف المستشفى الأهلي، وأكدت أن إسرائيل تحاول بذلك "التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية".

(د ع)