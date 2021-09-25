​​​​​​​بايدن يخيّب آمال أردوغان.. والأخير يتطلّع لإقامة علاقات أوثق مع روسيا

ونقلت مجلة "نيوز ويك" أن أردوغان كشف أنه لم يتمكن من إيجاد أرضية مشتركة مع بايدن، وقال للصحفيين، إثر اجتماع الأمم المتحدة، الجمعة، "في المناقشات مع بايدن التي كنت أتوقعها، لم تكن هناك النتيجة المرجوّة".

وكشف أردوغان أنه سيتطلّع الآن إلى إقامة علاقة أوثق مع روسيا.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 29 سبتمبر، حيث سيركّزان على الوضع في سوريا.

وقال أردوغان إنه سيسعى إلى المضي قدماً في العلاقات مع موسكو "إلى أبعد من ذلك بكثير" عندما يلتقي بوتين. وأضاف " أننا نسعى جاهدين لتعزيز علاقاتنا الثنائية مع روسيا".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لعدة سنوات. وقد تدهورت أكثر قبل عامين، عندما اشترت أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي.

وحظرت واشنطن منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء تجهيزات عسكرية، بعد إجراء اختبار للمرة الأولى على منظومة إس-400 في أواخر العام الماضي.

واتخذت إدارة بايدن موقفاً أكثر تشدداً مع أردوغان مقارنة بإدارة سلفه دونالد ترامب.

(ش ع)