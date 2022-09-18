​​​​​​​بايدن يحذر بوتين من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

حث الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية التكتيكية، في أعقاب "النكسات" التي منيت بها قواته في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز).

وأجبر الجيش الأوكراني القوات الروسية على التراجع في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، مما وضع بوتين تحت ضغط من القوميين في الداخل لاستعادة زمام المبادرة.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيماوية الصغيرة.

وردا على سؤال عما سيقوله لبوتين إذا كان يفكر في استخدام مثل هذه الأسلحة، قال بايدن: "لا تفعل. فذلك سيغير وجه الحرب على عكس أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف بايدن إن "رد الولايات المتحدة يعتمد على حجم ما يفعلونه (في إشارة إلى روسيا)" لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل، مشيراً إلى أن روسيا "ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى".

ورفض مسؤولو الحكومة الروسية إشارات الغرب إلى أن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا ولكن ذلك ما زال يمثل قلقاً للبعض في الغرب.

(ش ع)