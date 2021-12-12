وقال الرئيس الأميركي إن العواقب على روسيا ستكون مدمرة في حال قرر الرئيس بوتين اجتياح أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده سترسل المزيد من القوات الأميركية وقوات الناتو دفاعًا عن أوكرانيا ضد أي هجوم روسي.

في حين قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الخطاب العدواني الذي تتبناه الولايات المتحدة لا يسهم بأي حال في تخفيف توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف دميتري بيسكوف: "لقد سمعنا الكثير من الخطاب العدواني في الأسابيع الأخيرة، لسوء الحظ، هذا لا يخفف التوترات"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وتنفي روسيا باستمرار صحة المزاعم التي يتم ترويجها في الدول الغربية، وقالت إن قواتها تتحرك داخل الحدود الروسية ولا تمثل تهديدًا لأي طرف.

(ل د)