وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن بايدن شدد أيضًا خلال لقائه بأردوغان، على أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبحسب البيان، فإن بايدن وأردوغان ناقشا خلال اجتماعهما "العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز".

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن أكد لأردوغان "رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون، وإدارة خلافاتنا بشكل فعال".

وكان مسؤول أميركي أكد في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان من التصرفات المتهورة، ويجب تحاشي الأزمات بين البلدين خلال لقائهما اليوم الأحد.

(ح)