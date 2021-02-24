​​​​​​​بايدن والكاظمي يناقشان هاتفيًّا محاربة داعش والاستقرار وحماية البعثات

واتفق الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة جمعته برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وفق ما ذكره بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وفي المكالمة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ناقش الطرفان تطوير العلاقات بين البلدين، واستمرار التعاون في مكافحة داعش.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".

‏وأضاف: "كما أكدنا العمل على مواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

ومن جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين، بحسب ما نقلته رويترز.

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا، لكن أحدث الهجمات الصاروخية، يوم الإثنين، كان الهجوم الثالث في العراق خلال ما يزيد عن أسبوع الذي يستهدف مناطق تستضيف قوات أميركية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.

وفي الأشهر الأخيرة في العراق، استهدفت عدة هجمات صاروخية قواعد عسكرية يستخدمها الجيش الأميركي، فضلًا عن صواريخ أخرى استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، كان آخرها الإثنين.

وقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرون، بالإضافة إلى جندي أميركي في هجوم صاروخي استهدف الأسبوع الماضي قاعدة جوية في باشور كردستان، وفق ما أعلن التحالف بقيادة الولايات المتّحدة.

(م ش)