​​​​​​​بايدن عن نظيره الروسي: رجل خطير على رأس اقتصاد نووي ونفطي

ولا تنفك الحرب الباردة أن تتبدد بين الرجلين حتى تبدأ مرة أخرى؛ هذه هي حال العلاقة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين فرغم محاولات تصليح العلاقات عبر قمة عقدت قبل أسابيع، إلا أن الأجواء المشحونة ماتزال قائمة بينهما.

وفي أخر وصف وصفه به الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مسمى "القاتل"، كانت خلال زيارة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية بالقرب من واشنطن، أمس الثلاثاء، حيث قال بايدن "إن بوتين رجل خطير على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك".

كما اتهم روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقرّرة في الولايات المتّحدة العام المقبل عبر معلومات مضلّلة تنشرها الأخيرة في أميركا، وفق قوله.

وأضاف بحسب ما نقلته شبكة العربية، أن تلك المعلومات تصل إليه ويحصل عليها خلال الإحاطة اليومية التي يتلقاها، كما اعتبر أن الصفات التي أطلقها على نظيره الروسي تجعله أكثر خطراً عليه، وفق كلام بايدن.

وفي سياق متصل، توقع محللون ألا تسفر نتائج الاجتماع المقرر في جنيف، اليوم الأربعاء، بين مفاوضين أميركيين وروس حول قضايا الحد من التسلح عن "انفراجة كبيرة".

جاء ذلك بعدما أعلنت موسكو قبل نحو يومين من بدء المفاوضات الجديدة، عن الشروع في تصنيع طائرتين لنسخة جديدة من طائرة تعمل كمركز قيادة وتحكم في حالة نشوب صراع نووي، في خطوة أثارت مخاوف من قيام روسيا بتعقيد هذه المفاوضات.

فيما ستكون قضايا التسلح في صلب المحادثات التي سيجريها ممثلو الولايات المتحدة وروسيا في جنيف في الجولة الأولى من مفاوضات صعبة اتفق عليها الرئيسان جو بايدن، وفلاديمير بوتين، في قمتهما، الشهر الماضي.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة تجري في خريف 2022، "انتخابات منتصف الولاية" التي يتم فيها تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

(د ع)