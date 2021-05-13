​​​​​​​باسم الفلسطينيين الاحتلال التركي يبني المساجد في القرى الإيزيدية في عفرين

وفي إطار مواصلة سياسة التغير الديمغرافي في عفرين المحتلة، وطمس معالمها الحضارية، أقدمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، بوضع حجر أساس في قرية شاديريه الإيزيدية بناحية شيراوا لبناء مسجد ومركز لتحفيظ القرآن تحت اسم مسجد "أبو بكر الصديق" في قرية إيزيدية.

ويأتي ذلك بدعم وتمويل من قبل جمعية باسم "أهالي فلسطين 48" أي ممن تهجروا من فلسطين في عام 1948، والمستوطنين في عفرين من الذين جلبهم الاحتلال التركي من مناطق سورية مختلفة، وذلك تحت إشراف "جمعية العيش بكرامة" وتنفيذ جمعية ماتسمى "الأيادي البيضاء" التين يتبعان لتنظيم الإخوان المسلمين.

وفي هذا الإطار ذكرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا، إن الاحتلال التركي استقدم أكثر من 500 عائلة فلسطينية من مناطق سورية مختلفة، وقامت بتوطينهم في منازل مهجري عفرين قسراً.

وبجانب ذلك يعمل الاحتلال التركي على إنشاء سبعة جمعيات استيطانية في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، ومن ضمنها في قرية بافليون الإيزيدية بناحية شرا، بعد أن عمدت على تهجير جميع سكانها الأصليين من القرية ومنع من يقطن في مدينة عفرين العودة إلى القرية.

ويتعرض أبناء المجتمع الإيزيدي في عفرين للاضطهاد وتتعرض مزاراتهم الدينية للهدم، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

ووثقت منظمات حقوقية ودولية بتعرض غالبية المواقع والمزارات الخاصة بأبناء المجتمع الإيزيدي في قرى عفرين للهدم والنهب والتخريب، وبناء عوضاً عنها مراكز دينية إسلامية.

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ANHA