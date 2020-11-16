​​​​​​​باشينيان: فشلنا في حرب قره باغ لأننا قاتلنا أذربيجان وتركيا ومرتزقة من الشرق الأوسط

وقال باشينيان في مؤتمر صحفي اليوم: "لقد فقدنا المئات من المجندين ونأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة، بالأمس تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه في السابق على أنه ميت"، وأضاف: "مرحلة تبادل الأسرى مع أذربيجان ستبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تبادل القتلى".

وأكد باشينيان أن بلاده فشلت في الحرب الأخيرة في قره باغ، لأنها كانت تقاتل ليس فقط الجيش الأذربيجاني، بل وأيضًا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

واعتبر باشنيان في المؤتمر الصحفي أنه المسؤول الأول عن الوضع في منطقة قره باغ وما آلت إليه الأمور.

ورأى باشينيان أنه من غير الواقعي تغيير الاتفاق المعقود بشأن وقف إطلاق النار بين الجهات المتصارعة، وقال: "في الواقع تغيير مواد الاتفاق سيكون خطوة إلى الوراء وسيعني تغيير الوضع العسكري، وذلك يعد غير واقعي بالنسبة لكل الأطراف".

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ، ونص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وكانت الاشتباكات بين الطرفين قد اندلعت في الـ27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط محاولات تركيا تأجيج الصراع، عبر دعم أذربيجان وإرسال مرتزقتها من سوريا وليبيا للقتال ضد أرمينيا في قره باغ.

(س ر)